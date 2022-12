Viele Wünsche gibt es in Eisenberg

Eisenberg. Einen vier Meter langen Wunschzettel hat die Klasse 1a der Eisenberger Martin-Luther-Grundschule abgegeben. Ob der Weihnachtsmann das schafft?

Viele Eisenberger Kinder haben bereits ihre Wunschzettel am Rathaus in den Wunschzettelbriefkasten für den Weihnachtsmann geworfen. Am Mittwochnachmittag kam ein Exemplar in der XXL-Variante dazu. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a der Martin-Luther-Grundschule haben ihren vier Meter langen Wunschzettel abgegeben und freuen sich nun auf eine Antwort vom Postamt des Weihnachtsmannes in Himmelsberg.

Wer seinen Wunschzettel noch einwerfen möchte, sollte sich beeilen, der Briefkasten steht nur noch bis 8. Dezember vorm Rathaus, um die Wünsche der Kleinen und Großen an den fleißigen Alten zu übermitteln, teilt die Stadt Eisenberg mit. Er ist zu den Sprechzeiten dienstags und mittwochs von 9 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr zugänglich.