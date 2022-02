Vier fremde Pferde auf einer Koppel im Saale-Holzland gestrandet

Nausnitz. Vier Pferde, die ihm nicht gehören, fand ein Pferdebesitzer auf seiner Koppel.

Vier fremde Pferde meldete am Sonntagmittag ein Pferdebesitzer aus Nausnitz. Wie die Polizei am Montag mitteilt, standen die Tiere auf der Koppel des Mannes und er habe sich nicht zuordnen können.

Der Mann stellte die Pferde erstmal in einem Stall und informierte danach die Polizei, um so den möglichen Besitzer zu erreichen. Die Polizei versuchte, verschiedene Pferdebesitzer telefonisch zu erreichen, was allerdings nicht gelang.

Kurze Zeit später meldete sich der Mann aber erneut und teilte mit, dass sich die Besitzerin bei ihm eingefunden habe und man die Tiere unversehrt übergeben konnte.