Vier weitere Corona-Fälle im Saale-Holzland

Das Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis hat vier weitere Corona-Infektionsfälle registriert. 24/03/2020 - Nordhausen: „ Corona-Test “ steht am Dienstag, 24. März 2020, auf einem Schild an der Eingangstür zum Landratsamt in Nordhausen (Thüringen). (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)