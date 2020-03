Vierter Corona-Fall im Saale-Holzland

Eine vierte Infektion mit dem Corona-Virus Covid-19 ist am Dienstag im Saale-Holzland-Kreis nachgewiesen worden. Es handele sich um eine Frau mit leichten Symptomen, hat das Landratsamt am Nachmittag mitgeteilt. Das Gesundheitsamt hat häusliche Quarantäne angeordnet und ermittelt jetzt Kontaktpersonen.

Die Arbeitsstätte der Frau liegt außerhalb des Landkreises, so dass auch das dortige Gesundheitsamt ermittelt. Im Saale-Holzland-Kreis gibt es damit jetzt vier bestätigte Corona-Infektionen. Mit Stand Dienstagnachmittag befinden sich etwa 200 Personen in Quarantäne, die vom Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises angeordnet wurde. Der größte Teil davon sind Einwohner des Saale-Holzland-Kreises. Für einige der negativ auf das Corona-Virus getesteten Kontaktpersonen endet die Quarantäne bereits am 18. März, für weitere am 20. beziehungsweise 21. März.

Landrat appelliert an Bürger

Landrat Andreas Heller (CDU) appelliert an die Bürger, verantwortungsbewusst und besonnen zu handeln: „Meiden Sie soziale Kontakte, wo immer Sie können! In der derzeitigen Situation hat der Schutz von Leben und Gesundheit oberste Priorität. Unsere besondere Sorge und Fürsorge gilt jetzt den Menschen, die Risikogruppen angehören: Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen, besonders wenn sie auf sich allein gestellt sind. Helfen Sie, wo es möglich ist, und beachten Sie dabei immer die nötigen Hygiene- und Schutzvorkehrungen!“ Der Landkreis appelliert außerdem an das Verantwortungsbewusstsein aller Menschen, die sich derzeit in Quarantäne befinden, die Bestimmungen dafür einzuhalten und so zum Schutz aller beizutragen.