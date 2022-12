Visionär für Silbitz Guss und Kämpfer in einer Person

Silbitz. Wolfgang Maruschky feiert 80. Geburtstag. Ohne ihn gäbe es Silbitz Guss wohl nicht mehr

Sein Name ist untrennbar mit der Nachwendezeit in der Region Silbitz/Crossen verbunden: Wolfgang Maruschky, der heute seinen 80. Geburtstag feiert, und der maßgeblich seinen Beitrag leistete, dass es das Unternehmen Silbitz Guss mit Hunderten Beschäftigten in der heutigen Zeit noch gibt. Nachfolgend erinnert Joachim Singelmann, emeritierter Professor der University of Texas at San Antonio in einem Gastbeitrag an das Wirken des Visionärs und Kämpfers:

Im Sommer 1990 fuhr ich aus Louisiana für mehrere Wochen nach Eisenberg, um eine Langzeitstudie über die Transformation von der Zentralwirtschaft der DDR zur Markwirtschaft anhand des damaligen Landkreises Eisenberg vorzubereiten. Sie hatte drei Schwerpunkte: 1. das Demokratieverständnis von Schülern und ihren Eltern im Landkreis; 2. die Privatisierung der zehn ehemaligen LPG innerhalb des Landkreises; und 3. eine Betriebsstudie von Guss Silbitz, der vor 1989 als VEB Stahlgießerei Silbitz der größte Arbeitgeber im Landkreis war.

Zur Durchführung der Langzeitstudie verbrachte ich 1990 bis 1996 jährlich viele Wochen in Eisenberg, und auch danach habe ich weitere Daten erhoben und regelmäßig die Region besucht, zuletzt im Sommer 2021. Im Verlauf meiner Besuche, Datenerhebungen und Interviews habe ich viele Menschen in der Region kennen- und schätzen gelernt, die mich mit ihrem Elan beeindruckt haben, sich nicht nur mit den Umstrukturierungen nach der Wende zurechtzufinden, sondern die Transformation auch wesentlich aktiv zu gestalten. Das betrifft Industrie und Gewerbe, aber auch die Landwirtschaft, Schulen und die öffentliche Verwaltung.

Die heutige Firmenadresse trägt seinen Namen

Meine Hochachtung gilt vielen, die in den ersten Jahren nach der Wende und auch danach auf ihren Gebieten sehr viel geleistet haben. Ich denke aber sagen zu können, dass die Entwicklung der Region um Eisenberg ohne die Initiativen einiger herausragender Persönlichkeiten weniger positiv verlaufen wäre.

Eine dieser Personen ist Dr. Wolfgang Maruschky. Anlässlich seines 80. Geburtstags will ich ihn für sein Lebenswerk ehren, das vielen Menschen einen Arbeitsplatz erhielt oder schuf, und das die Eisenberger Region immens bereichert hat.

Über den Werdegang von Wolfgang Maruschky können andere informierter berichten als ich. Für diese Zeilen mag genügen, dass er sein ganzes Arbeitsleben bei Guss Silbitz verbracht hat, angefangen als Lehrling im Jahre 1959, weiter qualifiziert durch Studium und Promotion an der Technischen Universität und Bergakademie Freiberg, und schließlich als Führungskraft des Betriebes. Als VEB fiel die Stahlgießerei Silbitz nach der Wende an die Treuhand. Die Devise der Treuhand war „Privatisierung vor Modernisierung.”

In nur etwa fünf Prozent aller der Treuhand zugefallenen Unternehmen gab es eine Umkehrung der Devise: hier wurde mit Mitteln der Treuhand teils modernisiert, bevor die Betriebe privatisiert wurden. Es ist das Verdienst Maruschkys, dass Silbitz Guss zu diesen fünf Prozent gehörte. Mit unermüdlicher Energie fuhr er immer wieder nach Berlin, um Geld für die Modernisierung auszuhandeln. Es war nie genug, aber die in zähen Verhandlungen erreichten Mittel schafften für Guss Silbitz eine solide betriebswirtschaftliche Basis, die eine erfolgreiche Privatisierung ermöglichten. Erfolgreich bedeutet hier, dass der Betrieb weitergeführt und über 600 Arbeitsplätze erhalten wurden.

Externe positive Faktoren trugen zu dem Erfolg bei. Zum einen hatte der VEB Stahlgießerei Silbitz bereits zu DDR-Zeiten geschäftliche Verbindungen zu französischen Kunden. Zum anderen waren die Investoren, die Guss Silbitz nach der Modernisierung übernahmen, daran interessiert, den Betrieb auch weiterzuführen, im Gegensatz zu vielen westlichen Investoren, die ostdeutsche Betriebe vor allem deswegen erwarben, um Konkurrenz auszuschalten oder Subventionen zu erhalten.

Ohne Maruschky wären diese positiven Faktoren kaum zum Einsatz gekommen. Denn es galt nun, neue Kunden zu gewinnen, da die Schienenproduktion für die UdSSR/Russland nicht nur aus währungstechnischen Gründen unmöglich wurde. Also produzierte man jetzt Schiffsschrauben, die ein hohes Maß an Genauigkeit verlangen; diese Qualität konnte Guss Silbitz garantieren.

Dann kam die Produktion von Gehäusen und Propellern für Windräder hinzu. Aber natürlich „kamen” die Kunden für diese Produkte nicht so einfach. Es bedarf wirtschaftlicher Konzeption und unternehmerischer Initiativen, um die neue Produktpalette zu erstellen und Auftraggeber zu finden. Für beides war Maruschky die treibende Kraft. Sowohl die Verlagerung einfacherer Gussprodukte in ein Werk in der Slowakei (2006) wie die Gründung eines neuen Werkes (2007) in Zeitz, das eine bessere Angliederung an Transportwege hat, haben zu einem erfolgreichen Wachstum von Guss Silbitz geführt. Als dann die neuen Besitzer ihre Investition monetarisieren wollten, war Maruschky zusammen mit anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung bereit, Guss Silbitz im Zuge eines leveraged management buyouts (LMB) zu übernehmen. Auch dieser mutige Schritt hat dazu beigetragen, dass Guss Silbitz weiterhin wirtschaftlich produziert und Hunderte Menschen Arbeit hatten.

Unermüdliche Bemühungen um den Erhalt des Schlosses Crossen

Im Jahre 2011 schied Maruschky aus dem Unternehmen aus, nach über 50 Jahren Betriebsangehörigkeit. Seit 2015 ist die Gruppe Silbitz als Verbund der drei Gießereien in Silbitz, Zeitz und Košice Teil der Deutschen Beteiligungs AG. Den großen Beitrag, den Wolfgang Maruschky zum Überleben von Guss Silbitz und seiner erfolgreichen Entwicklung nach der Wende geleistet hat, symbolisiert die Firmenadresse: Dr.-Maruschky-Straße 2 in Silbitz.

Außer seiner unternehmerischen Initiativen verdient Maruschky großen Respekt für seine unermüdlichen Bemühungen um den Erhalt des Schlosses Crossen, das als Wahrzeichen über dem Ort und der Weißen Elster steht.