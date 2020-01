Gartenfreunde stoßen zum Neujahrsempfang in der Kleingartenanlagen An den 17 Eichen in Hermsdorf auf das Jahr 2020 an, in dem der Verein sein 40-jähriges Bestehen feiern wird

Hermsdorf. Der Kleingartenverein An den 17 Eichen in Hermsdorf stößt am Neujahrstag auf ein ganz besonderes Jahr an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Völkerwanderung zum Neujahrsempfang in Hermsdorf

Der Weg zur Kleingartenanlage An den 17 Eichen war auch für Fremde gestern nicht zu verfehlen. Man musste sich lediglich in die Völkerwanderung einreihen, die bei strahlendem Sonnenschein zur späten Mittagsstunde zur Festwiese der Gartenanlage am Rand von Hermsdorf führte. Dorthin hatten die Kleingärtner für zwei Stunden zum Neujahrsempfang bei Sekt und Saft, Fischsemmeln und Fettbroten eingeladen. Das hat Tradition. Und doch ist der Empfang gestern ein besonderer gewesen.

„Am 1. Januar vor 40 Jahren ist unser Kleingartenverein offiziell gegründet worden“, erzählt Frank Arens, der seit März 2009 den Vereinsvorsitz inne hat. Das soll in diesem Jahr auch noch gebührend gefeiert werden – zu einer wärmeren Jahreszeit mit dem Vereinsfest drei Wochen nach Pfingsten.

Darum, dass das Fest gelingen wird, ist Arens nicht bange. Er kann auf einen aktiven ehrenamtlichen Vorstand mit acht Mitgliedern und ebenso aktive Gartenfreunde zählen. Auch zum Empfang zu Neujahr hatten sich Vereinsmitglieder darum gekümmert, dass Getränke ausgeschenkt und der Imbiss gereicht werden. „Auch die Jüngeren sind bei uns sehr aktiv“, bedankt sich der Vereinschef.

Freie Pachtgärten sind kaum zu haben

Ein freier Pachtgarten ist in der Anlage am Eingang zum Wanderparadies Zeitzgrund kaum zu haben. „Die Gärten, die einige aus Altersgründe abgegeben hatten, sind bereits wieder vergeben“, berichtet Arens. So sei die Warteliste jetzt erst einmal abgearbeitet. 230 Mitglieder und 134 Pachtgärten zählt der 40-jährige Hermsdorfer Verein.

Gartenfreund Udo Blumentritt hatte vor drei Jahren Glück. „Nach Hermsdorf bin ich nur gezogen, weil ich hier einen Garten bekommen konnte. Ohne einen Garten wäre das Wohnen im Block für mich nichts“, sagt der Gartenfreund, der mit seinem Bekannten Reinhard Klee zum Neujahrsempfang des Vereins gepilgert ist.

Für jedes Vereinsmitglied hat es zum Empfang ein kleines Präsent gegeben: einen Notizblock mit einem Kugelschreiber dazu. Vorzumerken gibt es viel für dieses Jahr: die Feier zum Saisonauftakt mit Preiskegeln am 1. Mai, das Vereinsfest, das im Jubiläumsjahr ein ganz besonderes werden soll, und der Saisonausklang gleichfalls mit Preiskegeln auf der eigenen Anlage am 3. Oktober. Und auch auf dem Hermsdorfer Weihnachtsmarkt sind die Kleingärtner alljährlich präsent. Mit einem Weihnachtsmarkt hatten die Neujahrsempfänge der Kleingärtner ihren Anfang genommen. „Damals waren noch viele Getränke übrig, die bis zum 1. Mai nicht haltbar gewesen wären. Also haben wir uns den Neujahrsempfang einfallen lassen“, erzählt Udo Arens. In diesem Jahr ist es der zehnte gewesen.