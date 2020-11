Volkskunst und Dancefloor im Saale-Holzland

Zwei Traditionsvereine im Saale-Holzland: Den einen gab es bereits lange vor der Wende, der andere hätte nicht vor der Wende gegründet werden können – beide sind seit dieser Woche Kulturpreisträger.

Landrat Andreas Heller hat die Kultur- und Kunstpreise des Saale-Holzland-Kreises verliehen. Wegen der Corona-Beschränkungen überreichte er die Preise nicht vor großem Publikum, sondern in kleiner Runde vor Ort bei den Preisträgern. Gewürdigt werden der Kultur- und Volkskunstverein Holzland aus Hermsdorf und der Verein Moonray Spirit aus Bad Klosterlausnitz.

Der Kultur- und Volkskunstverein Holzland kann auf eine mehr als 30-jährige Geschichte zurückblicken und vereint ein breites künstlerisches Repertoire. Dazu gehören allein fünf Keramikzirkel mit 47 Mitgliedern, ein Malerei/Grafik-Zirkel, ein Zirkel für künstlerische Textilgestaltung und ein Nähzirkel.

Zirkelbetrieb seit DDR-Zeiten

Das damalige Kulturhaus der Keramischen Werke Hermsdorf schuf in der Holzlandstadt bereits zu DDR-Zeiten gute Voraussetzungen, da der Betrieb die Zirkel förderte. Fast alle der heute bestehenden Zirkel haben ihren Ursprung in dieser Zeit. Den Malzirkel leitete einst der bekannte Lehrer und Grafiker Paul Franke, zu dieser Zeit war auch der Porzellanmaler und Grafiker Walter Lorbeer Mitglied.

Im Juni 1990 wurde aus diesen Zirkeln und dem ehemaligen Volkskunstkollektiv in Hermsdorf ein Verein gegründet, der künstlerisch interessierten Personen eine neue Heimstatt bot, um ihr Talent zu entfalten. Der Kultur- und Volkskunstverein Holzland hat es sich zur Aufgabe gemacht, interessierten Personen eine anregende Freizeitgestaltung anzubieten sowie junge Nachwuchskünstler zu finden und zu fördern. Jährlich findet ein Tag der offenen Tür statt. Informationen über die Keramikzirkel gibt es in der ehemaligen Buswartehalle auf dem Gelände des Busbahnhofs. Die Leistungen der Vereinsmitglieder werden in öffentlichen Ausstellungen dokumentiert, die aller zwei Jahre organisiert werden und in der „Kleinen Galerie“ im Stadthaus stattfinden.

Außerdem wird jedes Jahr ein kreatives Wochenende veranstaltet, an dem für alle Vereinsmitglieder in jährlich wechselnden Genres ein Workshop angeboten wird, jeweils geleitet von professionellen Künstlern, und eine Exkursion zum Thema „Kunst und Kultur“.

Der Hermsdorfer Bürgermeister Benny Hofmann hatte den Verein zur Auszeichnung mit dem Kultur- und Kunstpreis vorgeschlagen, der in beiden Fällen mit 500 Euro dotiert ist.

Einen gänzlich anderen Teil der Kulturszene im Landkreis repräsentiert die Muna mit ihrem Betreiberverein Moonray Spirit, die seit mehr als 25 Jahren Teil der Thüringer Club-Szene ist und sich durch Techno-Partys, Konzerte und anderen kulturelle Veranstaltungen einen Namen gemacht hat.

Vielfalt auf dem flachen Land

Die „Muna“ bei Bad Klosterlausnitz ist eine außergewöhnliche Location abseits der größeren Städte und damit ein gutes Beispiel dafür, dass sich auch in ländlich geprägten Regionen spannende Angebote für junge Menschen schaffen lassen.

Die Muna-Gäste kommen teils von weit außerhalb der Kreis- und Landesgrenzen zum Tanzen und Spaßhaben nach Bad Klosterlausnitz. „Muna steht für Vielfalt auf dem Dancefloor, Sexismus und Queerfeindlichkeit sollen hier keinen Raum haben“, heißt es in der Begründung des Vorschlags durch die Kreistagsfraktion Linke/Grüne für die Preisverleihung.

„Letztes Jahr feierten sie ihr 25-jähriges Bestehen. Das verdeutlicht, wie gut das Konzept funktioniert und dass sie ein fester Bestandteil der Kultur- und Partyszene sind.“ Auch in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen habe der Verein sein Bestes getan, um für gute Stimmung zu sorgen. So finden regelmäßig DJ-Livestreams im Internet statt.

Dank geht an die Sparkasse Jena-Saale-Holzland, die die Preisverleihung auch in diesem Jahr wieder finanziell unterstützte.