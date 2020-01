In den Oberen Zeilbäumen in Eisenberg gibt es ab Montag eine Vollsperrung.

Vollsperrung in Richtung Tierheim Eisenberg

Die Straße in den Oberen Zeilbäumen in Eisenberg wird gegenüber der Hausnummer 49 am Montag, 3. Februar, voll gesperrt. Das hat die Unterer Verkehrsbehörde in der Stadt Eisenberg mitgeteilt. Der Grund für die Vollsperrung sind Bauarbeiten, die voraussichtlich bis zum Mittwoch, 5. Februar, andauern werden.

Damit sind in diesem Zeitraum das Tierheim Eisenberg, die höher liegenden Wohnhäuser in der Zeilbäumen, Gartenanlagen und für mit dem Auto kommende Spaziergänger der Wald in diesem Gebiet nur auf der Zufahrt über Saasa beziehungsweise den parallel führenden Gartenweg erreichbar. Bis zur Baustelle sind die Oberen Zeilbäume für Anlieger frei befahrbar. Während der arbeitsfreien Zeit auf der Baustelle soll die Vollsperrung auf eine halbseitige Sperrung reduziert werden. Die Entsorgung der blauen Tonnen am Montag und des Restmülls am Mittwoch soll gesichert werden.