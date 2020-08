Vollsperrung in Wetzdorf: Deckschicht der Landesstraße wird erneuert

Die Landesstraße vom Ortseingang aus Richtung Trotz bis zum Ortsausgang in Richtung Rodameuschel muss für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden (Symbolbild).

Wetzdorf. Die Straßendeckschicht der Landesstraße in Wetzdorf muss erneuert werden. Das müssen Autofahrer beachten.

Im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr wird die Straßendeckschicht der Landesstraße in der Ortslage Wetzdorf erneuert.

Dazu muss insbesondere die Landesstraße vom Ortseingang aus Richtung Trotz bis zum Ortsausgang in Richtung Rodameuschel für den gesamten Fahrzeugverkehr im Zeitraum vom 31. August bis voraussichtlich 18. September voll gesperrt werden. Von der Vollsperrung ist auch ein Teilstück der Landesstraße in Richtung Poppendorf betroffen. Eine Umleitung für den überörtlichen Verkehr wird ausgeschildert von Trotz über Eisenberg, Schkölen und Aue, Prießnitz (B88) nach Dornburg-Camburg und zurück. Alle Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit in diesem Bereich gebeten.

