Vollsperrung zwischen Stadtroda und Quirla wohl erst später

In diesem Bereich in Stadtroda sollten die Kanalverlegungsarbeiten in Richtung Quirla im Juni starten.

Stadtroda. Verwaltungsgericht Gera bestätigt Eingang eines Eilantrags einer einstweiligen Anordnung

Ist ab Montag, 12. Juni, die Landesstraße zwischen Stadtroda und Quirla nun voll gesperrt oder nicht? Recherchen dieser Zeitung ergaben, dass es offensichtlich eine Verschiebung der Bauarbeiten in Richtung Mitte/Ende Juni geben könnte. Ein Grund sei, dass die notwendige Beschilderung wohl nicht bis zu diesem Termin angebracht werden kann. So hieß es aus gut informierten Kreisen, dass zwar die offiziellen Umleitungsstrecken feststehen, es aber Probleme bei den inoffiziellen Umleitungen gibt.

Diskussionen dazu hatte es in der Bevölkerung schon im Vorfeld gegeben. So sehen Bürger, aber auch Kommunalpolitiker die geplante Umleitung über Möckern, Ulrichswalde in Richtung Stadtroda als problematisch an, weil die Straßenverhältnisse sehr beengt sind. Eine Nachfrage beim ZWA „Thüringer Holzland“ mit Bitte um zeitnahe Rückmeldung blieb bis 13.30 Uhr unbeantwortet.

Unabhängig von den möglichen Problemen bei den Umleitungen könnte auch der vom Autohaus Dolge und Lutz Lüttich angekündigte Gang vor das Verwaltungsgericht Gera möglicherweise Auswirkungen auf den Baustart der Gemeinschaftsaufgabe haben. So bestätigte Gerichtssprecher Bernd Amelung auf Nachfrage dieser Zeitung, dass ein Eilantrag auf eine einstweilige Anordnung gegen die Vollsperrung eingereicht worden sei. Das Gericht befasse sich bereits mit dem Thema und werde zeitnah eine Entscheidung treffen, kündigte der Sprecher an.

Andreas Kraft, Geschäftsführer des Autohauses Dolge, sagte auf Nachfrage, dass auch eine Sammelklage gegen das Bauvorhaben kurz vor dem Abschluss stehe.