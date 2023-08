Vom Spiel mit dem Feuer in Stadtroda

Die beiden Feuerkünstler Fleur Zeunert und Johannes Kühn veranstalten am 9. September eine Feuernacht in der Klosterruine Stadtroda.

Stadtroda. Was es heißt, von Beruf Feuerkünstler zu sein und was die Feuernacht in Stadtrodas Klosterruine verspricht

Die beiden Feuerkünstler Johannes Kühn und Fleur Zeunert sitzen in ihrer urigen Küche am Tisch. Eine Katze schnurrt auf Fleurs Arm. Im Zimmer nebenan sind große Gebilde aus Pappmaché durch die offenstehende Tür zu sehen, eines augenscheinlich ein mehrteiliges Seeungeheuer. Die Deko, die Kostüme, die Musikzusammenstellung, die Inhalte der Show – all das nehmen die beiden selbst in die Hand. Am Samstag, 9. September, veranstaltet das Paar nun zum zweiten Mal eine Feuernacht in der Klosterruine in Stadtroda. In diesem Jahr steht die Show ganz unter dem Motto „Pirat“.

Trainiert wird täglich im Freien

Bereits im Januar habe man mit der Deko angefangen, die sehr viel Zeit koste, so die beiden Künstler. Auch trainiert werde täglich im Freien. Damit das Training vom Wetter unabhängig stattfinden kann, planen die beiden nun sich in die Turnhalle einer Grundschule einzumieten. Auch einen Artistik-Verein haben Johannes Kühn und Fleur Zeunert im April gegründet, berichten sie. Dieser sei als künftige Plattform gedacht, um Akrobatik machen zu können, sich auszutauschen oder zu jonglieren. Noch gebe es keine regelmäßigen Vereinstreffen. Mit der angestrebten Turnhallennutzung soll sich dies künftig ändern.

Doch wie kommt man dazu Feuerkünstler zu werden? Und wie wird so eine Feuershow auf die Beine gestellt? Während des Studiums habe er in einem Workshop einen sogenannten „Flowerstick“, ein Jonglierspielzeug gebastelt, erinnert sich Johannes Kühn. Damals habe er zunächst nicht einmal gewusst, dass man damit jonglieren könne, sondern einfach mal mitmachen und schauen wollen. Das Jonglieren habe er sich dann selbst beigebracht. Irgendwann sei er dann auch auf die Idee gekommen, das Jonglierspielzeug anzuzünden. Auf Festen und Geburtstagen habe er schließlich erste kleine Vorführungen vor Freunden gemacht. Das war in etwa im Jahr 2010, lässt Johannes Kühn wissen. „Wir haben uns 2013 kennengelernt“, sagt Fleur Zeunert. Seitdem sei sie auch dabei.

„Man fängt klein an und baut nach und nach auf“, erklärt Zeunert. Auch erinnere sie sich noch an die einstigen von der Mama selbstgenähten Kostüme. Die Musikanlage sei in den Anfängen ebenfalls eher provisorisch gewesen. Mittlerweile sind die beiden hauptberuflich Feuerkünstler und bieten als „Flammenzirkus“ Shows an, hauptsächlich auf Feiern, wie Hochzeiten und Geburtstagen. In der Regel dauere eine Show 30 Minuten, was jedoch je nach Wunsch des Kunden variieren könne. Die Stilrichtungen einer Feuershow können ebenfalls ganz unterschiedlich sein. Von rockig bis mystisch über fetzig oder ganz im Mittelalterstil sei schon alles dabei gewesen, berichtet das Paar. „Wir versuchen uns ständig aktuell zu halten“, sagt Fleur Zeunert. So würden Choreographie und Showelemente stets angepasst und weiterentwickelt. Auch mit anderen Feuerkünstlern wird sich ausgetauscht. „Es ist ein geben und nehmen“, so Johannes Kühn. Jeder könne etwas, was der andere nicht kann. Manchmal lassen die beiden sich auch durch YouTube Videos inspirieren. „Es gibt eine große Bandbreite an verschiedenen Übungen“, lässt Fleur Zeunert wissen. Was es brauche, um Feuerkünstler zu sein? „Man muss ausdauernd sein in dem, was man macht“, meint Johannes Kühn. Manche Tricks würde man über Jahre üben, so Zeunert. Ob die beiden sich bei der Arbeit mit Feuer schon verletzt hätten? „Es ist normal, dass mal etwas passiert. Aber am häufigsten verbrenne ich mich beim Kochen“, sagt Fleur Zeunert lachend.

Die Sicherheit geht vor

Ihre Auftritte bereiten beide Künstler stets gemeinsam und ohne Dritte vor. Viele Dinge gebe es zu beachten und die Sicherheit habe oberste Priorität. Immer werde ein Funktionstest vorab gemacht. Auch die Dosierung des Lampenöls, was verwendet wird, müsse genau gewählt werden. Zudem gehöre zur Feuerkunst eine gewisse körperliche Fitness, so entstünden teils starke Fliehkräfte.

Was das Paar noch immer an der Feuerkunst fasziniere? „Das Brennelement Feuer“, sagt Fleur Zeunert. Feuer sei für sie einfach faszinierend. „Auch das Hantieren mit etwas Gefährlichem, ohne dass etwas passiert“, fügt sie hinzu. Bei Johannes sei es einfach die pure Freude.

Zur Feuernacht dreht sich alles um das Thema „Pirat“. Musik, Kostüme, die kulinarische Verpflegung passen entsprechend zum Motto. Insgesamt sechs Feuerkünstler treten in der Feuernacht in Stadtroda in der Klosterruine auf. Ein Musiker spielt zudem Piratenlieder. „Mitsingen ist erlaubt und erwünscht“, so Fleur Zeunert. Für Kinder wird ein Suchspiel organisiert. Jeder, der als Pirat kommt, erhält zudem eine „Goldmünze“. „Wir wollen jeden mitnehmen“, lassen die beiden Initiatoren wissen.

Feuernacht in der Klosterruine Stadtroda

Samstag, 9. September

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Eintritt nur an der Abendkasse: regulär 10 Euro, 8 Euro ermäßigt

Für Kinder bis 10 Jahre ist der Eintritt frei