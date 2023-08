Vom Stadel in die Stadthalle: Volksmusik in Eisenberg

Eisenberg. Zu Gast in Eisenberg: die volkstümliche Musikantenparade mit Sigrid und Marina

Die Stars der Volksmusik kommen nach Eisenberg. Am Sonntag, 15. Oktober, gastiert um 15 Uhr die Volkstümliche Musikantenparade in der Stadthalle in Eisenberg. Mit dabei sind aus Österreich Sigrid und Marina.

Die beiden wollen ein großes musikalisches Feuerwerk entzünden und mit ihren einzigartigen und glockenklaren Stimmen die Herzen des Publikums erobern. Ebenfalls mit dabei sind die Matrosen in Lederhosen, die Stimmungskanonen aus dem hohen Norden wollen mit ihren Melodien für beste Stimmung sorgen. Dazu kommen Die Hainich Musikanten, als die fröhlichen Botschafter Thüringens. Die Vollblutmusikanten präsentieren Blasmusik vom Feinsten mit den schönsten Melodien aus Böhmen und dem Egerland vom Altmeister Ernst Mosch.

Eintrittskarten sind erhältlich in der Stadtinformation am Markt 036691 /73454, über den Ticketshop 036691/86496 sowie bei Meißner - Paper & more 036691 /86489.