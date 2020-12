Von Hemden und Jacken

Der Stillstand ist vorprogrammiert im Saale-Holzland. Nicht der totale Corona-Lockdown, ja der auch. Doch vielmehr der ökonomische in vielen Kommunen. Über die eigenen Finanzen nachzudenken, sieht der Landkreis als gar nicht eilig. Den Vorstoß der Bürgerinitiative Holzland, zügig die Erbsen für den Nachtragshaushalt zu zählen und mit einem Absenken der Kreisumlage Städte und Gemeinden zu entlasten, hat die Mehrheit im Kreistag abgeschmettert. Linke und FDP laut tönend mit Schein-Demokratie: Man wolle abwarten, was der noch zu beschließenden Landeshaushalt für den Kreis abwirft. Und mit dem Verweis, dass sich der Finanzausschuss auf eine Verfahrensweise geeinigt habe, an der man festhalte. Ein einhelliges Nein zur Dringlichkeit, doch bar jedweder Erklärung kam auch aus dem schwarzen Block des Kreistages. Wie zu erwarten war. In Gemeinden wie Rauda, die nicht wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen, wird man das Nein kaum verstehen. Da hilft auch die Zugehörigkeit des Dorfbürgermeisters zur CDU nicht weiter. Denn dem ist das Hemd näher als die Jacke.

In Eisenberg sieht das anders aus. Finanziell nicht viel besser, aber in der Verteilung der Rollen. Dem Kreisstadt-Bürgermeister ist offenbar die Jacke des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag näher als das schmale Hemd des Bürgermeisters. Während Michael Kieslich im Kreistag die Nein-Karte gegen eine schnelle Klärung der Kreisfinanzen hob, überließ er es tags darauf dem Stadtkämmerer, die finanzielle Lage in Eisenberg bei steigender Kreisumlage zu schildern. Und auch die Erwartungen, dass kommunale und kreisliche Interessen gleichrangig zu betrachten seien und dass der Kreis für seine Mehrausgabe andere Finanzquellen auftun solle, als Städte und Dörfer weiter zu schröpfen, hat der Stadtkämmerer vorgetragen. Nicht das Stadtoberhaupt.

Die Konsequenz: Eisenberg wird ohne Haushalt ins neue Jahr gehen. Und für manches Dorf, das jetzt einen beschließt, wird er nur ein Stück Papier sein.