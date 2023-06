Von Orchideen und Fichten im Himmelsgrund

Tautenhain. Bundesförster Clemens Messner führt Wandergruppe von Tautenhain nach Bad Kloserlausnitz.

Das breitblättrige Knabenkraut, das fuchsige Knabenkraut sowie die Sumpf-Stendelwurz sind einheimische Orchideengewächse. Das lernten die 14 Teilnehmenden, die am Samstagmorgen mit Bundesförster Clemens Messner zur Orchideenwanderung unterwegs waren. Der Startpunkt war das Hotel und Restaurant „Zur Kanone“ in Tautenhain. Von dort aus ging es „das alte Pferd“ hinunter in den „Himmelsgrund“, wie Clemens Messner den interessierten Wanderern erklärte. Vor ihnen lag der Weg durch Wald und Wiesen bis zur Muna bei Bad Klosterlausnitz. Doch nicht alle drei Arten würden an diesem Tag zu sehen sein, räumte der Bundesförster gleich zu Beginn ein. Die Sumpf-Stendelwurz erblühe nämlich erst in etwa zwei Wochen.

Unterwegs berichtete Clemens Messner auch über die Tätigkeit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die im Gebiet bei Tautenhain und Bad Klosterlausnitz etwa 1200 Hektar Wald besitzt. So konnten die Teilnehmenden der Orchideenwanderung am ersten Zwischenstopp sehen, was es mit der „Naturverjüngung“ auf sich hat. Messner erklärte, dass die Fichte keine standortheimische Baumart sei und machte auf die Baumkronen aufmerksam. „Bei einer vitalen Baumkrone dürfte man oben den Stamm nicht mehr sehen“, sagte er. Hier mache sich der Borkenkäferbefall bemerkbar. Ringsum seien aber schon Buche, Eiche und Ahorn zu sehen, die den veränderten Umweltbedingungen als einheimische Bäume besser standhalten würden. Ebenso eindrücklich zeigte der Förster den Schaden, den die Rosskastanienminiermotte anrichte. Breite sich diese auf den Blättern aus, führe dies zum vorzeitigen Absterben. Wirklich etwas dagegen tun, könne man allerdings nicht, erklärt Messner, denn die winzigen Tierchen verbreiten sich über den Wind und wären daher schnell wieder da.

Breitblättriger Fingerwurz auf Orchideenwiese bei Tautenhain. Foto: Luise Giggel / Funke Medien Thüringen

Schließlich erreichte die Gruppe die erste Orchideenart, die sich lila zwischen gelben Wiesenblumen auf der Orchideenwiese zeigte. Wie die Pflanzenbestimmungs-App auf den Handys der Wandergruppe bestätigte, handelte es sich um das Breitblättrige Knabenkraut. Nach zwei weiteren Stationen war außerdem eine Einkehr zum Mittag geplant. Auch im kommenden Jahr will Clemens Messner wieder eine Wanderung starten, voraussichtlich am 8. Juni. Ein optimaler Zeitpunkt sei allerdings schwer vorherzusagen, weil die Blütezeit der Pflanzen auch von der Witterung abhänge.