Von Tautenburg aus das Weltall observieren

Die Landessternwarte in Tautenburg wurde 1960 eröffnet.

Saale-Holzland. Offene Denkmale im Saale-Holzland am 10. September

Unter dem Motto „Talent Monument“ öffnen auch im Saale-Holzland-Kreis zahlreiche Denkmäler ihre Pforten für Besucher am Sonntag, 10. September, dem Tag des offenen Denkmals.

Die Eröffnungsveranstaltung für den Saale-Holzland-Kreis findet in der Thüringer Landessternwarte „Karl Schwarzschild“ in Tautenburg statt. Das Observatorium wurde im Jahr 1960 erbaut. Mittlerweile öffnet es mit modernsten Geräten den Blick in ferne Welten hinaus.

Am 10. September wird Landrat Andreas Heller den Tag der offenen Tür im Saale-Holzland-Kreis offiziell eröffnen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Kindergarten „Sterntaler“. Anschließend können die Besucher gemeinsam in die Geheimnisse des Universums eintauchen. Mitarbeiter der Sternwarte bieten Führungen durch die Kuppel des Observatoriums und zum Teleskop an.

Eröffnungsveranstaltung: Sonntag, 10. September, 10 Uhr, Landessternwarte Tautenburg; im Schloss Christiansburg in Eisenberg, wo auch der Sitz der Kreisverwaltung ist, werden am 10. September um 11.30 und 14 Uhr Führungen angeboten. Nähere Informationen zum Denkmaltag und zu geöffneten Denkmalen im Saale-Holzland-Kreis gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.