Vor der Kreistagssitzung in Eisenberg Corona-Testangebot genutzt

Eisenberg. 10 Kreisräte nehmen das Angebot des Kreisverbandes Die Linke an.

Der Kreisverband Die Linke im Saale-Holzland-Kreis bot am Mittwoch vor der Eisenberger Stadthalle freiwillige und kostenlose Corona-Selbsttests für alle Kreistagsmitglieder an. Hier nehmen Harald Kramer, Lilly Krahner (beide CDU) und Uwe Berndt (Linke/Grüne, von rechts) das Angebot wahr. 20 Minuten vor Beginn der Fortsetzungs-Sitzung waren am Stand circa 10 Testungen durchgeführt worden. Der Linke-Kreisverband hatte das Angebot gestartet, nachdem verpflichtende Corona-Tests abgelehnt worden waren.