Vorbereitet auf Biergartensaison an Stadtrodas Brauhausplatz

Was für die Stadt Jena ab Dienstag gilt, das wird auch für das Gasthaus „Faustus“ am Stadtrodaer Brauhausplatz neben dem Stadtmuseum „Alte Suptur“ gelten. Die Inhaberin Jana Ludewig-Hielscher wird bis auf Weiteres ihr Lokal für den Besucherverkehr schließen. Untätig war und ist die junge Frau deshalb aber nicht. Mit Hilfe von Nachbarn hat sie ihre beiden Reh-Raufen auf der Freifläche gegenüber der Gaststätte fachmännisch aufgebaut. Auch die beiden Dachflächen wurden gedeckt.

Bisher waren die Reh-Raufen nur ein Provisorium. „Wir wissen zwar nicht, wie lange uns Corona in Atem hält. Wir wollen aber vorbereitet sein, wenn sich die Lage entspannt und die Leute vielleicht wieder Lust und Spaß haben auf einen Besuch in unserem kleinen Biergarten“, sagte Ludewig-Hielscher.

Die Idee mit der zweiten Bewirtungsfläche hatte sie vor gut einem Jahr. Die Fläche an der Roda hat sie von der Stadt Stadtroda gepachtet. „Wir haben es 2019 ausprobiert. Es hat funktioniert. Die Kundschaft hat die Sitzmöglichkeiten an der frischen Luft angenommen“, sagte die Gastronomin. Wie sie finanziell über die nächsten Tage und Wochen kommt, das schob die Inhaberin gestern noch zur Seite. „Klar haben wir auch regelmäßige Ausgaben. Ich werde diese Zeit meistern. Ich habe auch in den Vorjahren immer alle Einnahmen in das Geschäft gesteckt. Vielleicht hilft mir diese Denkweise auch über die Corona-Krise hinweg.“