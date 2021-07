Vorbereitungen für Grünen Markt laufen

Stadtroda. Seniorenbeirat tagt am 15. Juli in Stadtroda

Zur Sitzung des Seniorenbeirates Stadtroda am Donnerstag, 15. Juli, um 14 Uhr im Bürgersaal des Stadtrodaer Rathauses sind eingeladen alle interessierten Bürger Stadtrodas sowie der Ortsteile Hainbücht, Gernewitz, Podelsatz, Quirla, Dorna und Bollberg.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstellung der neuen Seniorenbeauftragten des Saale-Holzland-Kreises, Eva Bärthel, sowie das Thema Seniorensicherheit in der Corona-Pandemie.

Zudem soll über den Stand der Umsetzung in puncto „Trinkbrunnen“ in der Altstadt informiert werden, über den aktuellen Stand in Sachen Videoüberwachung der Seniorenoase Toscana sowie den Stand der Vorbereitungen für einen Grünen Markt in der Altstadt. Das Projekt „Jung hilft Alt“ mit der Regelschule und dem Gymnasium soll ebenfalls Thema sein.

„Verstehen Sie Spaß?“ am 27. Juli in der Seniorenbegegnungsstätte

Wie der Seniorenbeirat informiert, wird der 1. Seniorennachmittag nach Wiedereröffnung der Seniorenbegegnungsstätte nach der coronabedingten Schließzeit am Dienstag, 27. Juli, veranstaltet. Dann soll zu einem unterhaltsamen Nachmittag unter dem Motto „Verstehen Sie Spaß?“ mit Renate Meissner aus Stadtroda in die August-Bebel-Straße 1 eingeladen werden.

Alle Interessierten werden gebeten, ihre Teilnahme bis spätestens 23. Juli zu bestätigen, damit entsprechend geplant werden kann. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 036428 / 12914.