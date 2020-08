Vorgeschmack auf größere Bauarbeiten in Bürgel

Seit einigen Tagen regelt auf der B 7 am westlichen Ortsausgang von Bürgel eine Baustellenampel den Verkehr. Grund ist eine kleinere Baumaßnahme. Es könnte für Verkehrsteilnehmer ein Vorgeschmack sein, denn voraussichtlich ab dem 14. September will das Landesamt für Bau und Verkehr über anderthalb Monate die Deckschicht der Bundesstraße im Bereich vom Markt/Sparkasse bis zum Abzweig der Straßen An der Stadtmauer/Brunnengasse erneuern lassen. Weitere Details zu Umleitungen und Ampelregelung will die Stadt nächste Woche benennen.