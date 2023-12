Vorschriften machen kleinen Fleischbetrieben im Saale-Holzland das Leben schwer

In seinem Hofladen verkauft Marco Strohwasser Fleisch, welches nicht den Vorgaben großer Ketten entsprechen würde.

Tautendorf Fleisch von Tieren aus guter Haltung wünschen sich viele Verbraucher. Was das jedoch für die Fleischer bedeutet, erzählt Marco Strohwasser.

Der Skandal in der Hähnchenmastanlage bei Waldeck nahe Hermsdorf hat über den Saale-Holzland-Kreis hinaus hohe Wellen geschlagen. Die Frage, wie wir mit Tieren umgehen und unter welchen Bedingungen sie gehalten und getötet werden, wird seit Jahren - auch öffentlich - immer wieder diskutiert. Die, die Fleisch essen, sind sich in der Regel darüber einig, dass große Mastanlagen und Tierschlachtungen im industriellen Stil moralisch nicht vertretbar sind. Dennoch wird das Fleisch in Discountern und Supermärkten gekauft.

Marco Strohwasser arbeitet mittlerweile anders. Der gelernte Fleischer hat früher auch für Discounter und Supermärkte gearbeitet. Er kennt die großen Betriebe und die Bedingungen, die dort für Tiere als auch für Mitarbeiter herrschen. Seit 2005 hat er seinen eigenen Laden in Tautendorf auf die Beine gestellt. Ganz ohne Fördermittel, erzählt er. Prinzipiell sei es für kleinere Betriebe schwer, Unterstützung zu bekommen. Die Liste an Punkten, die erfüllt werden müssen, um Hilfe zu bekommen, sei lang.

Schweine deutlich älter bei Schlachtung

Der Fleischer bezieht die Tiere von zwei Bauern aus der Nähe. „Die Tiere, die hier verarbeitet werden, sind älter als ein Jahr. Das ist bei größeren Betrieben nicht so. Da werden Schweine maximal fünf Monate alt“, sagt Strohwasser. Der Unterschied zu seinem Handwerk sei vor allem der, dass die großen Ketten ganz andere Ansprüche an das spätere Produkt haben. Alles müsse gleich beschaffen sein und aussehen. Strohwasser kritisiert, dass sowas bei einem Naturprodukt wie Fleisch schwierig sei und nur unter bestimmten Bedingungen und mit einer Behandlung des Fleisches funktioniere.

„Wenn man die Preise vergleicht, sind Fleischwaren aus kleineren Betrieben nicht unbedingt teurer als die aus dem Supermarkt“, sagt Strohmann. Er sagt, dass er beispielsweise die Transportkosten einsparen kann, da die Tiere nicht über Stunden mit dem Lkw gefahren werden müssten. Einen Haken hat die Sache jedoch. Würden alle nur auf solche Fleischwaren zurückgreifen, jedoch die gleiche Menge Fleisch essen wollen, würde das System nicht mehr funktionieren. „Eine ganze Stadt kann ich so nicht mit Wurst versorgen“, sagt der Fleischer.

Fachkräftemangel bei Fleischern

Probleme gibt es aber auch aufseiten des Handwerks. Es fehle an jungen Leuten, die den Beruf des Fleischers erlernen wollen. Fachkräftemangel ist auch in dieser Branche aktuell. Strohwasser erzählt aus seiner Zeit in den großen Betrieben, dass dort vor allem Hilfsarbeiter beschäftigt waren, die lediglich wenige Handgriffe zu tun hatten. Gelernte Fleischer seien dort nur wenige gewesen.

Ein weiteres Problem, welches dem selbstständigen Fleischer immer wieder begegnet, sind EU-Verordnungen, die er gegenüber kleineren Betrieben wie seinem für überzogen hält. „Es ist einfach wahnsinnig viel Bürokratie, die ich nach meiner eigentlichen Arbeit erledigen muss. Große Betriebe mit vielen Angestellten haben dafür eigene Abteilungen. Ich muss das alles in meiner Freizeit erledigen“, sagt er. Dazu gehört unter anderem eine Vielzahl an Protokollen über Arbeitsschritte, die regelmäßig angefertigt werden müssen und auch kontrolliert werden.

Strohwasser sagt, dass solche Regeln kleinen Betrieben das Leben schwer machen. Er wünscht sich, dass die Behörden erkennen, dass kleine und große Betriebe anders arbeiten und daher auch anders behandelt werden sollten. „Es wird etwas gleich behandelt, was aber nicht gleich ist“, sagt der Fleischer.