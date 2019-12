Brief vom Erstflug am 28. Februar 1969 mit TU 134 der Interflug Leipzig - Kopenhagen - Leipzig

In die Historie geschaut Vortrag in Eisenberg über die Luftpost der Interflug

Klaus Arndt spricht am Donnerstag, 19. Dezember, in einem Vortrag zum Treffen des Briefmarkensammlervereins über die Jet-Luftpost der Interflug. Vor 50 Jahren, anlässlich des Messeflugverkehrs zur Leipziger Frühjahrsmesse 1969, wurde von der staatlichen Fluggesellschaft der DDR mit einem zweistrahlig getriebenen Düsenliner Tupolev „TU 134“ der Jet-Linienverkehr Leipzig – Kopenhagen – Leipzig eröffnet. Mit dem Flugplanwechsel am 1. April 1969 gab es durch den Einsatz der „TU 134“ zahlreiche Erst- und Sonderflüge mit der Interflug.

Flugzeugbau in der DDR erst forciert und dann eingestampft

Die technischen Neuerungen im Luftverkehr von motorgetriebenen zu strahlgetriebenen Flugzeugen begann bereits in den 1950er Jahren. In der DDR wurde 1955 beschlossen, den Industriezweig Flugzeugbau aufzubauen, mit der Vorgabe bis Ende 1957 zwei neue Flugzeugtypen und bis Ende 1959 drei neue Triebwerke zu entwickeln. Am 1. Januar 1958 wurde der VEB Flugzeugwerke Dresden gegründet. Es wurde das vierstrahlige Verkehrsflugzeug „152“ gebaut. Vor 60 Jahren, am 4. Dezember 1959, erfolgte der gelungene Erstflug. Das Flugzeug hatte eine komfortable Kabine mit 57 Sitzplätzen und eine Reichweite von 2000 Kilometern. Das erste Serienflugzeug „152“ stand zur Übergabe und Übernahme für den VEB Deutsche Lufthansa bereit. Durch Anweisung vom 28. Februar 1961 durch die Regierung der DDR wurde jedoch die gesamte Flugzeugindustrie der DDR liquidiert und das gesamte Flugzeugmaterial verschrottet. Mit der Liquidation musste auch die Interflug ihre Flottenpolitik ändern.

Luftbeförderung auf völlig neuem Qualitätsniveau

Am 28. Februar 1969 wurde die Tupolev TU 134 mit 76 Plätzen und einer Reichweite von 4.000 Kilometern und am 22. April 1970 der Interkontinental-Jet lljuschin IL 62 mit 168 Plätzen und einer Reichweite von 9.000 Kilometern in Dienst gestellt. Der Erstflug der IL 62 mit Interflug erfolgte am 28. Juli 1970 auf der Linie Sofia – Berlin. Eine bedeutende Rolle im Flugdienst der Interflug spielte der jährliche Messeflugverkehr zur Leipziger Frühjahrs- und Herbstmesse bis 1990.

1988 meldeten die DDR-Medien, dass die Interflug GmbH beabsichtigt, Maschinen der Airbus-Familie zu kaufen. Am 7. Juni 1988 bestellte Interflug bei Airbus Industries drei A310-304 mit Zusatztanks für Interkontinental-Non-Stop-Flüge bis zu 10.000 Kilometern und 208 Plätze. Damit wurde ein völlig neues Qualitätsniveau für die Luftbeförderung angeboten. Insbesondere eine neue Aerodynamik und die Verwendung neuer glas- und kohlefaserverstärkter Werkstoffe wirkte sich gewichts- und kraftstoffsparend aus. Eine neue Generation von Triebwerken mit höherer Leistung, eine große Zuverlässigkeit und Wartungsarmut sowie eine wesentlich reduzierte Abgas- und Geräuschbelastung zeichneten die neuen Flugzeuge aus. Bei den bisher eingesetzten Flugzeugtypen mit starker Lärm- und Abgasbelastung war vorauszusehen, dass in absehbarer Zeit mit Landeverboten gerechnet werden musste. Die Überführung und Übergabe der drei A 310 an Interflug erfolgte im Juni und Oktober 1989.

Letzter Flug im April 1991

Der erste kommerzielle Einsatz des A 310 erfolgte am 1. Juli 1989 auf der Linie Berlin – Athen – Berlin. Am 1. Juli/2. Juli erfolgte der Erstflug auf der Langstrecke Berlin – Dubai – Singapur – Bangkok – Berlin. Am 2. Oktober 1990 war der IF-Flug Berlin – Larnaka mit A 310 der letzte Luftpost-Kartenschluss der DDR, wobei „Kartenschluss“ einen oder mehrere Beutel oder andere Behälter mit Postsendungen meint. Am 30. April 1991 war der letzte Flug der Interflug mit TU 134 auf der Linie Berlin – Wien –Berlin. Es folgte die bereits vorbereitete Liquidation der Interflug GmbH durch die Treuhandanstalt.

Die Beförderung von Brief- und Paketpost mit motor- und strahlgetriebenen Flugzeugen war seinerzeit die schnellste regelmäßige Postbeförderung im internationalen Postverkehr. Die Abwicklung des internationalen Luftpostverkehrs obliegt hauptsächlich Auswechslungspostämtern – in der DDR waren es damals die Postämter 1070 Berlin7 und 7005 Leipzig BPA.

Der Vortrag wird mit entsprechenden Briefmarken, Postkarten und Belegen zu Erst- und Sonderflügen ergänzt. Außerdem werden Verbands- und Vereinsinformationen mitgeteilt und Neuheiten und andere philatelistische Belege gezeigt. Gäste sind willkommen.

Vortrag am Donnerstag, 19. Dezember, 18.30 Uhr, im Gasthaus „Zum Mohren“, Roßplatz 18, Eisenberg