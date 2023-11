Votrag in Hermsdorf: Unterwegs im Zauberreich der leuchtenden Berge

Hermsdorf. In seinem 3D-Vortrag berichtet Fotograf Stephan Schulz von seiner Tour durch Südtirol und die Dolomiten

„In wohl keinem anderen Gebiet auf der Welt findet sich auf einem geografisch so kleinen Raum eine derart vielfältige Erlebniswelt“, schwärmt der 3D-Fotograf Stephan Schulz von Südtirol und den Dolomiten. Geprägt durch eine überaus gelungene Kombination zwischen herzhaft alpenländlicher Kultur und italienischem Lebensflair verbinde sich für viele Menschen ein Zauber, dem man sich nur schwer entziehen könne. Mächtige Gebirgsstöcke, geheimnisvolle Bergseen und spektakuläre Lichtspiele an den bizarren Zacken der Dolomiten haben Stephan Schulz zu allen vier Jahreszeiten begeistert. In seinem Vortrag will er am 26. November im Stadthaus Hermsdorf sein Publikum für diese schöne Region sensibilisieren

Ein Trip der Extreme

Seine Tour war ein Trip der Extreme. Mit seinem Mountainbike fuhr Schulz auf einen sagenumwobenen Kultplatz in Sarntal und stieg unter winterlichen Bedingungen über den rassigen Hintergrat auf den Gipfel des Ortler. Er folgte einer riesigen Karawane von Schafen über den Alpenhauptkamm und begleitete über 1000 ladinisch-sprachige Männer auf der größten Pilgerfahrt im Alpenraum.

Per Gleitschirm flog er die gigantische Nordwand des Langkofels hinauf und in den senkrechten Wänden der Dolomiten lockten ihn mehrtägige verwegene Klettersteig-Abenteuer sowie Genuss-Kletterrouten an den Vajolet-Türmen oder den Drei Zinnen. Damit nicht genug: Mit Schneeschuhen erkundete er die unberührte Winternatur.

Auch fotografisch habe er seine Kreativität entfalten können, berichtet Schulz. Per Drohne, Flugzeug und Heißluftballon gelangen ihm spektakuläre Luftaufnahmen und bei einem Eis-Tauchgang erlebte er von unten die bizarr-schöne Wunderwelt von in der Eisdecke eingeschlossenen Luftblasen. „Außerdem begeisterten mich immer die funkelnden Sternennächte, in denen die Milchstraße über den Bergen erstrahlt“, sagt er und fügt hinzu: „Fast täglich stieß ich auf eine reiche Sagenwelt und Spuren der bewegten Geschichte der Dolomiten.“

Der Weltenbummler erlebte heidnische Winterbräuche und lernte auf seiner Reise einige skurrile Zeitgenossen kennen: „Da ist Martha, die sich als die letzte Hexe vom Schlern ausgibt oder Kurt, der das ganze Jahr draußen in seinem originellen Biotop als Aussteiger lebt.“

Wer sich von all dem ebenfalls hinreißen lassen möchte, ist eingeladen, den „überwältigenden 3D-Bilderrausch“ zu erleben – ein plastisches visuelles Erlebnis einer Live-Reportage.

Termin: 26. November, 18 Uhr, 3D-Videoshow Südtirol und Dolomiten, Stadthaus Hermsdorf. Die 3D-Brille ist im Eintrittspreis enthalten. Tickets: Kulturbüro Hermsdorf, Telefon 036601/57 770