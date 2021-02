Wahl eines Seniorenbeauftragten im Saale-Holzland-Kreis

Im Herbst 2019 hat der Thüringer Landtag das Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG) verabschiedet. Mit Inkrafttreten dieses neuen Gesetzes trat das seit 2012 bestehende Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetz außer Kraft.

Das neue Gesetz soll die Mitwirkungsrechte der älteren Generation stärken, indem es die aktive Beteiligung der Seniorinnen und Senioren am sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben fördert und ihre Erfahrungen und Fähigkeiten nutzt. Darüber hinaus soll unter aktiver Beteiligung der Senioren das Älterwerden in Würde und ohne Diskriminierung gewährleistet werden. Die Mitwirkung der Senioren soll im Saale-Holzland-Kreis über einen ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten erfolgen.

Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises hat in seiner Sitzung am 7. Dezember 2016 die entsprechende Satzung beschlossen. Ein Vorschlagsrecht für den zu wählenden Seniorenbeauftragten haben die Seniorenbeiräte der kreisangehörigen Gemeinden. Die Wahl wird in geheimer Abstimmung im Kreistag durchgeführt. Es können nur solche Personen gewählt werden, die dem Kreistag vor der Wahl vorgeschlagen worden sind.

Für den Fall, dass die Vorsitzenden der Seniorenbeiräte dem Kreistag einen abgestimmten personellen Vorschlag unterbreiten, ist der Kreistag daran gebunden. Gewählt ist der Seniorenbeauftragte, wenn er die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Für den Fall, dass die Vorsitzenden der Seniorenbeiräte dem Kreistag mehrere personelle Vorschläge unterbreiten, ist die Person gewählt, die die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält.

Einfluss auf landespolitische Themen

Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen eine Stichwahl statt, bei der gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Aufgaben des Seniorenbeauftragten ergeben sich aus Paragraf 4, Absatz 2, des Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren. Der Seniorenbeauftragte vertritt unter anderem Anliegen, Probleme und Anregungen der Seniorenbeiräte und der Senioren gegenüber der Kreisverwaltung und kann auf der Landesebene direkt Einfluss auf landespolitische Themen der Seniorenarbeit nehmen.

Bürger aus dem Saale-Holzland-Kreis, die Interesse an der Tätigkeit als ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter haben, wenden sich bitte an die Abteilungsleiterin für Soziales, Jugend und Gesundheit, Frau Nestler unter Telefon 036691/70632 bzw. per E-Mail an a3@lrashk.thueringen.de bis zum 15. Februar.

Die Seniorenbeiräte sind ebenfalls aufgefordert, die Möglichkeit der Wahrnehmung des Vorschlagsrechts zu nutzen, um die Interessen der Senioren auf der Ebene des Landkreises und des Freistaates über einen Seniorenbeauftragten wahrnehmen zu lassen.

Ihren Vorschlag senden die Seniorenbeiräte bitte schriftlich bis spätestens 26. Februar an das Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Büro Kreisorgane, Im Schloß, 07607 Eisenberg.