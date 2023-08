Am 3. September wird in Crossen ein neuer ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. Peter Kuhlmann, Herbert Zimmermann und Jürgen Fuchs kandidieren.

Wahl-Party mit Mampf&Mukke in Crossen

Crossen. Aufklärungskampagne vor der Bürgermeisterwahl am 3. September.

Die mobile Jugendarbeit im Saale-Holzland-Kreis veranstaltet seit Anfang dieses Jahres nach eigenen Angaben jeden Monat sehr erfolgreich #Mampf&Mukke in Orten mit weiterführenden Schulen im Landkreis.

Gemeinsam mit der mobilen Jugendarbeit der „Ländlichen Kerne“ organisiert der Aktionskreis Demokratie nun am 1. September von 15 bis 18 Uhr im Sport- und Freizeitpark eine „#Mampf&Mukke-spezial Die Wahl-Party“ in Crossen.

Am 3. September 2023 wird in Crossen eine neue Bürgermeisterin beziehungsweise Bürgermeister gewählt. Wählen dürfen alle Bürger ab 16 Jahren. Im kommendem Jahr werden zusätzlich Kreistag, Landrat und Landtag neu gewählt. Auch hier gilt teilweise ein Wahlalter ab 16. Es stehen einige wichtige Entscheidungen an.

Aber wer ist eigentlich wofür verantwortlich? Was entscheidet eine Bürgermeisterin/ein Bürgermeister? Was treibt der Kreistag? Wo können sich auch junge Menschen aktiv einmischen?

Unterstützt vom Projekt „Jugend prägt“ des Landesjugendringes will man mit jungen Erstwählern ins Gespräch kommen. Neben inhaltlichem Input wird es auch Sport, Spiele, basteln, Essen und Musik geben. Bei schlechten Wetter findet die Party im Jugendclub statt.