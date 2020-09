Blick auf Crossen mit dem Teich im Vordergrund, aufgenommen vom Schlossturm. Am 27. September wird für die Elstertal-Gemeinde ein neuer ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt.

Wahlkampf vor der Bürgermeisterwahl in Crossen gewinnt an Schärfe

Mit Spannung erwartet man in Crossen den Ausgang der Bürgermeisterwahl am 27. September. Denn im Gegensatz zu anderen Kommunen wie Silbitz oder Walpernhain, wo es nur einen Kandidaten gibt, gehen in Crossen mit Uwe Berndt (Linke/offene Liste) und Andreas Handwerck (AfD) zwei Kandidaten ins Rennen.