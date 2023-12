Wahlkrimi in Trockenborn-Wolfersdorf geht weiter

Trockenborn-Wolfersdorf Die Doppelgemeinde im Saale-Holzland-Kreis will ein verwaltungsgerichtliches Urteil anfechten, obwohl die Berufung vorerst nicht zugelassen wurde

Die größte Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft „Hügelland/Täler“ will ihren Wahlkrimi offenbar um weitere Kapitel ergänzen. Aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Bürgermeisterwahl im Juni vergangenen Jahres erhob sie vier Monate später Klage vor dem Verwaltungsgericht in Gera, um die Entscheidung der Kommunalaufsicht des Saale-Holzland-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde überprüfen zu lassen und eine Neuwahl zu erwirken. Der Erste Beigeordnete, Volker Sesselmann (CDU), war beauftragt worden, die Klage mit anwaltlicher Hilfe vorzubereiten. Inzwischen ist das klageabweisende Urteil der 2. Kammer des Gerichts unter Vorsitz von Richter Bernd Amelung aus der mündlichen Verhandlung vom 27. September den Parteien schriftlich zugegangen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag gelangte das Thema auf Antrag der CDU-Fraktion per Gemeinderatsbeschluss auf die Tagesordnung.

„Die Klagen sind in Haupt- und Hilfsantrag unbegründet, denn der angefochtene Bescheid vom 22. September 2022 ist rechtmäßig“, schreibt Richter Amelung in seiner Urteilsbegründung. Demnach hätten die Kläger weder Anspruch auf die Aufhebung des angefochtenen Bescheides der Kommunalaufsicht noch auf eine Ungültigkeitserklärung der Wahl. Trotz der festgestellten und durch Bescheid korrigierten Fehler hätten die Kläger keinen Anspruch darauf, dass die Gegenseite die Wahl insgesamt für ungültig erklärt, heißt es weiter. Entgegen klägerseitiger Auffassung seien die Fehler nicht so gravierend, dass die Anordnung einer Ungültigkeitserklärung in Betracht komme. Eine Wahl könne nur dann für ungültig erklärt werden, wenn erhebliche Verstöße gegen Wahlrechtsvorschriften vorliegen, die das Wahlergebnis wesentlich beeinflussen. Ein solcher Fehler liege nicht vor. Und abschließend: „Ein Grund für die Zulassung der Berufung zum Thüringer Oberverwaltungsgericht ist nicht ersichtlich.“

Trockenborn-Wolfersdorf will Urteil anfechten

Mit diesem Urteil ist die Klägerseite nicht einverstanden und will deshalb die Zulassung der Berufung beantragen. Zur Gemeinderatssitzung legte die CDU-Fraktion eine entsprechende Beschlussvorlage vor, die der Gemeinderat per Beschluss aufnahm. „Uns geht es gar nicht um die Person Häfner, aber das Urteil wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Einige Mitglieder der Wahlkommission können damit nichts anfangen“, sagt Gemeinderatsmitglied Volker Sesselmann, ehemaliges Mitglied der Wahlkommission. Ein weiteres Problem sei, dass nun „zwei gültige Wahlen im Raum stehen“. Laut Sesselmann hätte die Kommunalaufsicht die zweite Wahl für ungültig erklären müssen, nachdem die Gültigkeit der ersten Wahl feststand. Stein des Anstoßes war ein Stimmzettel mit der Aufschrift „Herr Hoog“, an den sich kein Mitglied der Wahlkommission erinnern kann. Vielmehr habe es einen Stimmzettel „Hoog“ gegeben. Der Zettel „Herr Hoog“ sei plötzlich aufgetaucht, obwohl die Kommission die Stimmzettel fünf Mal mit gleichem Ergebnis gezählt hatte. „Meiner Ansicht nach hätte die Kommunalaufsicht aufgrund dieser Unstimmigkeit die Wahlunterlagen vor der Stichwahl prüfen müssen“, sagt Sesselmann.

Bürgermeister Siegfried Häfner (WG BfTW) sieht sein Obsiegen einigermaßen gelassen. „Für mich ist das keine Frage von Sieg oder Niederlage, sondern von Schaden oder Nutzen.“ So müsse man sich fragen, welchen Nutzen die Gemeinde bisher von diesem Gerichtsverfahren gehabt habe. „Es stand Wahlmanipulation im Raum, die Arbeit der Wahlkommission wurde hinterfragt. Zwar hatte die Staatsanwaltschaft nichts zu beanstanden, dennoch ist aus meiner Sicht ein Schaden entstanden“, sagt Häfner.

Bürgermeister Häfner kann Begründung nicht nachvollziehen

Nun soll der Rechtsstreit trotz der Einlassung der Kammer, keinen Grund für die Zulassung der Berufung zu sehen, fortgeführt werden. Dass man Urteile mehrstufig überprüfen lassen könne, sei demokratisch und vollkommen legitim, findet Bürgermeister Häfner. Die Begründung jedoch könne er nicht nachvollziehen. „Bürger und Mitglieder der Wahlkommission sind mit dem Urteil nicht einverstanden – dafür fehlt jeglicher Beweis.“ Häfner kritisiert die „Blockade-Haltung von Mitgliedern der CDU-Fraktion“ und dass diese die Beschlussvorlage ohne vorherige Diskussion im Hauptausschuss in die Gemeinderatssitzung eingebracht habe. „Laut Geschäftsordnung müssen in diesem die Sitzung vorbereitenden Ausschuss Beschlussvorlagen und Tagesordnungspunkte erörtert werden. Hierzu gab es keine klaren Absprachen.“

Wann man in der Doppelgemeinde – zumindest im Gemeinderat – wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen will, steht in den Sternen. Sollte das Gericht dem Antrag auf Zulassung der Berufung stattgeben, könnte sich das Verfahren über die Amtszeit von Siegfried Häfner hinausziehen. Vielleicht erhält der Wahlkrimi von Trockenborn-Wolfersdorf wenigstens ein kurioses Nachwort.