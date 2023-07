Waldbrand bei Bad Klosterlausnitz: Zehn Wehren im Einsatz

Bad Klosterlausnitz. Circa 100 Kameradinnen und Kameraden rückten am Mittwochnachmittag zum Einsatz aus

Auf dem überwiegend schwarzen und verbrannten Waldboden nahe Bad Klosterlausnitz sind auch am Freitagnachmittag noch kleine Rauchwölkchen erkennbar. Einige Kameraden rücken erneut an, um kleinere Nachlöscharbeiten zu machen. Eine Leitung bleibe zur Sicherheit noch bis Montag liegen, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister von Bad Klosterlausnitz, Lutz Just.

Zwei Drohnen im Einsatz

Am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr waren zunächst zwölf Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Bad Klosterlausnitz aufgrund einer Rauchentwicklung im Bereich Muna ausgerückt. Laut Alarmierung sei man zunächst Richtung Jugendwaldheim gefahren, sagt Eiko Fietzke, der zweite Einsatzleiter. Zunächst sei ihm dort eine eher kleine Quellwolke entgegengekommen. Dann habe ein Kameraden, der nicht im Einsatz, sondern Zuhause war, angerufen und gemeint man sei dort falsch und müsse Richtung Bahndamm. Die eigentliche große Wolke sei schließlich hinter ihm gewesen, sagt Eiko Fietzke. Mit der Drohne habe man dann geschaut, wo der Ursprung der Rauchwolke sei. Zunächst habe man dies nur schwer erkennen können. Wie sich zeigte, handelte es sich um einen Waldbrand in der Größe von etwa einem Hektar. Gegen 17.20 Uhr habe man Verstärkung geordert.

Dank an alle Wehren

Circa 100 Kameraden etlicher Wehren aus dem Landkreis waren bis Einbruch der Dunkelheit im Einsatz. So rückten neben Bad Klosterlausnitz die Wehren Bürgel, Dornburg-Camburg, Eisenberg, Hermsdorf, Kahla, Schkölen, Stadtroda, Weißenborn und Tautenhain aus. Auch der Betreuungszug des Katastrophenschutzes war mit 15 Einsatzkräften zur Versorgung im Einsatz. Über Nacht wurde Brandwache gehalten, aus mehreren Wehren waren je zwei Kameraden im Einsatz. Am Freitagmorgen ab 5 Uhr wurde die Einsatzstelle beräumt. Besonders danken wolle man allen Wehren, die zur Unterstützung vor Ort waren, so Lutz Just.

„Es war viel Handarbeit“

Auch der Forst habe unterstützt, erklärt Kreisbrandinspektor Christian Meyfarth. „Es war sehr abgelegen“, sagt er. Das Wasser wurde vom Gewerbegebiet Hermsdorf Ost im Pendelverkehr zum Einsatzort gefahren. Insgesamt habe man circa 100.000 Liter benötigt. „Es war viel Handarbeit“ sagt der Kreisbrandinspektor. Man habe etwa Wurzelstücke aufhaken und löschen müssen, dort sitze die Glut.

Zur Brandursache und der entstandenen Schadenshöhe konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem Waldstück handele es sich laut Kreisbrandinspektor Meyfarth um privates Land.