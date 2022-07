Waldkliniken Eisenberg bekommen neue Chefärztin

Antje Meixner ist neue Chefärztin für Innere Medizin an den Waldkliniken in Eisenberg.

Eisenberg. Die vakante Stelle in der Inneren Medizin ist ab 1. Juli neu besetzt.

Die Klinik für Innere Medizin der Waldkliniken Eisenberg erhält ab 1. Juli eine neue Chefärztin. Antje Meixner aus Jena übernimmt die vakante Stelle, nachdem Miguel Orellano Anfang des Jahres die Waldkliniken verlassen hatte.

Die 43-Jährige ist bereits seit Juni 2021 als Oberärztin an den Waldkliniken tätig und hat zusammen mit der leitenden Oberärztin Sibylle Popp die Klinik für Innere Medizin in den letzten Monaten gemeinsam geführt. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Neben der umfänglichen medizinischen Betreuung unserer Patienten liegt mir auch die weiterhin gute, interdisziplinäre Teamarbeit am Herzen. Ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Klinik für Innere Medizin weiterhin ein Garant für die Versorgung unserer Patienten im Saale-Holzland sind und bleiben. Und mit diesem schönen Neubau, dem Konzept der Gastfreundschaft und einer wohltuenden Umgebung, sehe ich hierfür ideale Voraussetzungen“, sagt Antje Meixner über ihre neue Aufgabe.

Nach Abschluss ihres Medizinstudiums 2006 in Jena arbeitete sie zunächst als Ärztin für Innere Medizin in der Rehaklinik „Bergfried“ in Saalfeld. 2008 wechselte sie an die Thüringen Kliniken „Georgius Agricola“ in Rudolstadt und erhielt 2011 ihre Anerkennung als Fachärztin für Innere Medizin. Sie besitzt die Zusatzbezeichnungen Diabetologie und Geriatrie. Seit 2014 war Antje Meixner als Oberärztin, und seit 2018 bis zu ihrem Wechsel 2021 als Leitende Oberärztin in der Klinik für Geriatrie in Rudolstadt tätig.

„Wir wissen, dass wir mit ihr eine langjährig erfahrene und sehr kompetente Persönlichkeit im Bereich der Inneren Medizin, Diabetologie und Geriatrie erhalten“, sagt Georg Matziolis, Ärztlicher Direktor der Waldkliniken Eisenberg.