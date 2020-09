Walpernhainer sorgen sich um den Wert ihrer Ackerflächen

Die Übertragungsnetzagentur 50 Hertz informierte am Freitag, 11. September 2020, in Königshofen die Bürger über den Stand der Planung zum Bau der Stromtrasse Suedostlink.

Königshofen/Walpernhain. 50Hertz informiert in Königshofen über Suedostlink und trifft auf teilweise ablehnende Reaktionen

In der Gegend um den Heideländer Ortsteil Königshofen wird es laut der Pläne zum Bau des Abschnitts B der Gleichstromtrasse Suedostlink eine Besonderheit geben. Denn hier soll südlich der Autobahn 9 im Bereich des bisher festgelegten, 1000 Meter breiten Korridors eine Kabelabschnittsstation entstehen. Das konnten Besucher des Dialogmobils des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz am Freitagvormittag in Königshofen erfahren. Diese Stationen sind etwa alle 100 Kilometer im Leitungsverlauf erforderlich, um den Zustand der Erdkabel im Betrieb zu überwachen und im Havariefall schnell Fehler zu finden.