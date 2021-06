Meine Meinung Wann wird’s leiser in Eisenberg?

Angelika Munteanu über einen Plan und seine Umsetzung.

Geschwindigkeitskontrollen und Verkehrs-Smileys – ja. Vielleicht auch noch verkehrsberuhigte Zonen und das Beseitigen klappernder Gullydeckel. Damit lässt sich der Verkehrslärm in Eisenberg auf die Schnelle leicht mildern. Beseitigen wird man die Verkehrslast, die auf der Kreisstadt des Saale-Holzlandes liegt, damit nicht.

Dreh- und Angelpunkt ist eine Ortsumfahrung. Ob und wann diese kommt und wo sie lang führen wird, liegt aber zuerst in der Hand des Landes Thüringen. Und sie wird geschätzt 5 Millionen Euro kosten. Eine schnelle Lösung ist also nicht in Sicht.

Das Lärmproblem, mit dem sich Eisenberg seit Jahren herumplagt, hat eine längere Vorgeschichte. Als es vor fast 15 Jahren gegen den Autobahn-Lärm ging, hatte Eisenberg sich mit einer ersten Stufe des Lärmaktionsplanes positioniert. Die Stufe 2 des Plans hatte die Kreisstadt vor fast zehn Jahren einfach mal für sich ausgesetzt. Doch schon zuvor hätten zielstrebig die Weichen dafür gestellt werden müssen, sich die Last, die viele Bürger nervt, aus der Stadt zu halten.

Doch nein, in der ehemaligen Bundesstraße 7, die heute L 3007 ist, wurde ein Einkaufstempel nach dem anderen an die Kreisverkehre gesetzt. Nicht nur ein Missgriff fürs Stadtbild, sondern auch Magnet für jeglichen Individualverkehr aus dem Umland, der zusätzlich zu den Lastern für Lärm in der Stadt sorgt.

Lärmaktionsplan für Eisenberg ist beschlossene Sache