Warum der SHK eine Ankaufstelle für Altpapier verliert

Hermsdorf. Die Ankaufstelle im Saale-Holzland-Kreis zahlte fünf Cent pro Kilo. Warum die Kundschaft fern blieb und wer in der Region noch für Altpapier zahlt.

„Ich bin in Rente, und meine Rente ist nicht so üppig“, sagt Klaus Mohr aus Hermsdorf. Deshalb sammele er seit Jahren Zeitungen, die er zur Ankaufstelle in Hermsdorf bringt. Nun schließt die Firma „Repaper Sekundärrohstoffe“ die Ankaufstelle an der Kaufhalle des Ostens in der Industriestraße 7 zum Jahresende. Alle paar Monate brachte Klaus Mohr seine Zeitungen, gesammelt aus der Nachbarschaft oder von der Verwandtschaft, als kleines Zubrot bislang dorthin. Acht Cent habe er stets pro Kilogramm bekommen, mittlerweile seien es nur noch fünf Cent, berichtet er. „Ich hätte aber trotzdem weitergemacht“, sagt Klaus Mohr. Doch bei seiner letzten Abgabe habe er erfahren müssen, dass die Annahmestelle schließen wird.

Altpapier: Viele Schließgründe für die Ankaufstelle im SHK

Die Schließung der Ankaufstelle in Hermsdorf habe vielschichtige Gründe, sagt Geschäftsführer Michael Margies. Inklusive Partnern betreibt „Repaper Sekundärrohstoffe“ etwa 20 Ankaufstellen. Alle Standorte werden nach und nach schließen. Jeweilige Partnerstationen entscheiden demnach selbst über den Zeitpunkt der Schließung. „Die Kunden bleiben weg“, sagt Margies und spricht von einem Generationsproblem. Jüngere Menschen würden so kaum noch Altpapier sammeln. „Wir haben sehr viel versucht“, erklärt Michael Margies. Vor allem, um jüngere Generationen für die Abgabe von Altpapier, Schrott und Co. zu gewinnen – allerdings ohne Erfolg.

Die "Repaper Sekundärrohstoffe" Ankaufstelle in Hermsdorf schließt zum 31. Dezember dieses Jahres. Foto: Julia Grünler

„Auch Personalmangel ist ein Problem“, erklärt der Geschäftsführer. Es finde sich einfach keiner mehr, der bei Wind und Wetter das Altpapier draußen entgegennimmt. Da der Mitarbeiter in Hermsdorf erkrankt ist, sei in den letzten zwei Jahren zweimal pro Woche für die Annahme ein Mitarbeiter aus Leipzig nach Hermsdorf gefahren. Obendrauf sei das Zeitungsgeschäft generell rückläufig, sagt Margies. Zwar gebe es noch Abnehmer für Altpapier, aber es werde nicht mehr der entsprechende Preis gezahlt. „Es ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, Altpapier separat zu sammeln“, meint Michael Margies. Auch Altmetalle und Textilien werden zum Beispiel angenommen. Jedoch seien dies eher Randprodukte neben dem Altpapier.

Altpapier im SHK: Unternehmen besteht seit 2004

„Es ist eigentlich eine gute Sache“, sagt Margies. Natürlich werde recycelt. Der Vorteil bei der Abgabe in der Ankaufstelle liege jedoch darin, dass das Altpapier direkt vom Bürger in die Papierfabrik gelange – ohne Umweg über eine Sortieranlage. „Es ist unheimlich schwer, die junge Generation davon zu begeistern“, sagt Michael Margies. Das Unternehmen besteht seit 2004. Zunächst hatte man mit einer Ankaufstelle in Leipzig gestartet, weiß der Geschäftsführer. In den besten Zeiten habe man auch Filialen im Norden gehabt, etwa in Nordrhein-Westfalen. Nach und nach sei man schließlich immer regionaler geworden.

An der Annahmestelle in der Industriestraße in Hermsdorf sortiert indes Mitarbeiter Detlef John Schrott, der gerade abgegeben wurde. Immer dienstags und donnerstags tritt er die Fahrt von Leipzig nach Hermsdorf an, um dort einen Kollegen zu vertreten. Auf die Frage, was den Job in der Annahmestelle besonders herausfordernd macht und womöglich zum Personalmangel beiträgt, möchte er nicht antworten.

„Altpapier wird doch gebraucht“

„Ich kenne einige, die regelmäßig Zeitungen hinbringen und sich ein paar Groschen dazuverdienen“, sagt Rentner Klaus Mohr. „Altpapier wird doch gebraucht, ich verstehe es nicht“, meint der 72-Jährige zudem. Bislang habe er noch keine Alternative gefunden. Mit dem Altpapier bis nach Gera zu fahren, lohne nicht. Auch sei er gesundheitlich angeschlagen, wodurch eine Abgabe außerhalb von Hermsdorf für ihn kaum machbar sei.

Alternative Ankaufstellen für Altpapier in der Region finden Sammler unter anderem in: Eisenberg: C.A.T Marek Schick in der Ladestraße 19 (Preis: 5 Cent pro Kilogramm); Jena: Altstoffhandel Schmidt, Am Alten Gaswerk 1 sowie in der Geraer Str. 40 in Jena-Burgau (Preis: 5 Cent pro Kilogramm), Gera: Recyclinghöfe der Geraer Umweltdienste unter anderem ansässig in der Berliner-Straße sowie in der Hainstraße (5 Cent pro Kilogramm ausschließlich für Zeitungen und Zeitschriften