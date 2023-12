Christina Dorna und Benjamin Deseive in ihrem Tattoo-Studio „Unartig“ in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz Für die Tätowierer war das Studio in Bad Klosterlausnitz ein Glücksfall. In die Stadt wollen sie nicht mehr zurück

Christina Dorna und Benjamin Deseive sind Tätowierer, die ihre Liebe zur Kunst zum Beruf gemacht haben. Sowas funktioniert am besten in einer größeren Stadt, würden viele denken. Jedoch haben die beiden ihr gemeinsames Studio mitten in Bad Klosterlausnitz. Ein Kurort, der vor allem für Thermen, das große Krankenhaus und insgesamt eher für Erholung und Entspannung bekannt ist.

Menschen vom Land schätzen die Kunst mehr

Wie das Tätowieren in einer Großstadt ist, wissen die beiden jedoch auch. Bevor sie ihr Studio in Bad Klosterlausnitz veröffentlicht haben, haben sie in Jena gearbeitet. „Ich bin selbst vom Dorf und auch so aufgewachsen. Als wir die Möglichkeit bekommen haben hier in Bad Klosterlausnitz unser Studio zu eröffnen und oben drüber zu wohnen, war das ein Glücksfall für uns“, sagt Christina Dorna.

So verschieden wie manch einer vielleicht meinen könnte seien Kunden vom Land und von der Stadt jedoch nicht. Ein paar Unterschiede gibt es trotzdem. „Ich habe vorher auch schon in Studios in größeren Städten gearbeitet. Die Kunden aus der Stadt diskutieren mehr. Viele sehen dort Tätowierer nicht als Künstler, sondern als Dienstleister. Und wenn ein Tattoo-Studio ein Motiv ablehnt, dann geht man in der Stadt einfach zum nächsten. Meist gibt es dort relativ viele“, sagt Benjamin Deseive.

Kunden aus ganz Deutschland kommen nach Bad Klosterlausnitz

Die beiden Tattookünstler behalten es sich auch vor Tattoomotive abzulehnen. Sie tätowieren beide jeweils einen eigenen Stil und möchten keine Mode-Tattoos anfertigen. „Ich hatte mal eine Kundin, die ein Erinnerungsstück an ein verstorbenes Familienmitglied haben wollte. Sie wünschte sich ein Unendlichkeitszeichen. Wir haben uns dann zusammengesetzt und etwas Individuelleres gemeinsam erarbeitet. Wir haben die Verantwortung, dass unsere Kunden auch später noch mit ihrer Wahl zufrieden sind“, sagt Christina Dorna.

Laufkundschaft hat das Studio nicht. Daher sei es eigentlich auch gar nicht so wichtig, ob das Studio in einer großen Metropole oder im beschaulichen Kurort steht. Kunden, die nach einem ganz bestimmten Tattoo-Stil suchen, würden aus ganz Deutschland ins Bad Klosterlausnitzer Tattoo-Studio angereist kommen. Aber auch Menschen aus dem Landkreis sind unter ihren Kunden. Beim Alter gibt es dabei keine Grenze nach oben. Von 18 bis 87 war schon alles dabei.

Tätowierer soll Ausbildungsberuf werden

Neben neuen Motiven covern die beiden Tattookünstler jedoch auch viele alte, ungewollte Motive. Dabei geht es meist um Tattoos, die aus der Mode gekommen sind. Man könnte meinen, dass junge Leute auf dem Dorf öfter selbst zur Tattoomaschine greifen, um sich selbst ein Tattoo zu verpassen. Schließlich gibt es im Gegensatz zur Stadt auf dem Land nicht an jeder Ecke Studios. „Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es die Leute auf dem Land gewohnt sind für Einkäufe oder ähnliches weitere Strecken zu fahren. Daher nehmen sie auch eher eine weitere Strecke zum nächsten Tattoo-Studio auf sich“, sagt Benjamin Deseive.

Christina Dorna und Benjamin Deseive raten grundsätzlich davon ab sich mit im Internet bestellten Utensilien zu tätowieren. Dabei geht es nicht nur um die Optik des Tattoos, sondern auch um hygienische und gesundheitliche Aspekte. Die beiden wünschen sich, dass ihr Beruf ein anerkannter Ausbildungsberuf wird und dass mehr Kontrollen stattfinden. Das würde helfen das Tätowieren sicherer für alle zu machen. Neben Zeichenkünsten sei es für Tätowierer zudem wichtig die menschliche Anatomie zu kennen und mögliche Vorerkrankungen zu berücksichtigen, bevor ein Tattoo überhaupt gestochen werden kann.

Tattookünstler zu werden sei nach wie vor der Wunsch vieler junger Menschen. Sie haben sogar schon Praktikumsanfragen von Schülern aus dem Landkreis bekommen. Aufgrund des Alters sei sowas jedoch nicht möglich. Für einen Azubi gäbe es in ihrem Studio auch keine Möglichkeit. Wer sich dennoch für Tattookunst interessiert, der solle sich zunächst auf Zeichenfertigkeiten konzentrieren.