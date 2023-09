Am Hainspitzer See lässt es sich gut rasten.

Warum es am Hainspitzer See schwierig ist mit dem Übernachten

Jana Scheiding über das Leben nach 20 Uhr im Saale-Holzland-Kreis - ein Kommentar.

Böse Zungen behaupten, im Saale-Holzland-Kreis sei so wenig los, dass mit Geschäftsschluss die Bordsteine nach oben geklappt würden. Das kann und will ich auf meinem Lieblings-Landkreis nicht sitzen lassen. Es muss doch hier ein Leben nach 20 Uhr geben. Da es nach Stadtrats- oder Gemeinderatssitzungen bis ins heimische Erfurt weit ist, habe ich mein Auto zum Wohnmobil umgerüstet, um Kilometer zu sparen. Bis aufs Bad ist eigentlich alles da.

Wenn es draußen regnet, sitze ich gemütlich in meinem Kofferraum und mampfe Käsewürfel. Die Campinglampe sorgt für ausreichend Leselicht. Und dank eines mittels Zigarettenanzünder aufladbaren „Generators“ kann ich sogar den Laptop anschließen.

Mit dem Studium des Nachtlebens begann ich in Hainspitz. Schön ist es dort. Idyllisch. Die von Bauhofmitarbeitern frisch polierte Nebelfrau wird nachts angestrahlt und besticht mit unschuldiger Schönheit. Direkt am See gibt es einen Parkplatz. Ich möchte nicht wissen, wer sich an der Hecke am Wasser schon alles erleichtert hat.

Wenn die Wasseroberfläche spiegelglatt ist und am Himmel die Sterne blinken, wäre es wunderbar, die Ruhe zu genießen. Doch sobald es dunkel wird, beginnt das Hainspitzer Nachtleben. Autos kommen und fahren, Gassi-Gänger machen die Runde und manche Nachteulen treffen sich auf ein Glas Wein oder eine Büchse Bier.

Wenn alle weg sind, könnte man endlich die Ruhe genießen… – doch die nahe Autobahn rauscht unaufhörlich, Tag und Nacht. Die Hainspitzer haben das Geräusch bestimmt schon ausgeblendet, doch hinter nichtgedämmten Autoscheiben frisst sich das Geräusch ins Hirn. Ob man die A9 zumindest zur Schlafenszeit stilllegen kann? Oder ich muss mich – wie die Hainspitzer – dran gewöhnen.