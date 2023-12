Warum Schüler im Saale-Holzland Holzbänke für Senioren bauen

Zur Übergabe der zwei neuen Holzbänke für das Aspida Lebenszentrum in Thalbürgel besuchte die Projektgruppe der Hermsdorfer Regelschule "Am Hermsdorfer Kreuz" die Wohn- und Pflegeeinrichtung für Senioren.

Thalbürgel Im Aspida-Lebenszentrum gibt es nun zwei neue Holzbänke für die Bewohner. Gebaut wurden die Sitzgelegenheiten von vier Schülern aus Hermsdorf. Was dahinter steckt.

Über zwei neue Holzbänke können sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Aspida Lebenszentrums in Thalbürgel freuen. Gebaut wurden die Bänke aus Fichtenholz von Lois Plötner, Maurice Lange, Matteo Fleischhauer und Sebastian Krause im Rahmen einer Projektarbeit. Die vier Schüler besuchen die 10. Klasse an der Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ in Hermsdorf. Im Rahmen des Projektes bilden sich zunächst Gruppen, dann werde geschaut, was man Gutes tun kann. Schnell sei bei den vier Schülern die Wahl auf ein Altersheim gefallen, erläutert der betreuende Lehrer Piet Schima. Unterstützung gab es beim Bau der Bänke zudem von dem Großvater von Maurice, der Zimmermann ist und so mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Zur Übergabe dankte Aspida-Geschäftsführer Sebastian Thieswald der Projektgruppe ganz besonders. „Vielleicht kommt ihr im Sommer wieder und schaut, wie die Menschen auf euren Bänken sitzen“, sagte er. Es sei schön, dass es schulische Projekte, wie diese gebe, merkte er begeistert an.