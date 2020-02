Eisenberg. Imkerverein in Eisenberg informiert sich heute zu rechtlichen Fragen von Imkerei und Bienenzucht.

Was Bienen mit Paragraphen zu tun haben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was Bienen mit Paragraphen zu tun haben

Das Imkern bedeutet nicht nur Nektarsaugen und Honigschlecken. Wer sich der Imkerei widmet, hat auch mit einer ganzen Reihen von rechtlichen Regeln zu tun, weiß man im Imkerverein Eisenberg und Umgebung.

Um Bienen und Paragraphen soll es deshalb im Treffen des Imkervereins am Mittwoch in Eisenberg gehen. Jutta Suhrke vom Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Jena – Saale-Holzland wird gestandene Imker und interessierte Neulinge in einem Vortrag über rechtlichen Fragen der Imkerei informieren.

Das Lebensmittel Honig wird noch vielfach im Saale-Holzland-Kreis produziert und auch verkauft. Foto: Angelika Munteanu

Insbesondere soll es um die Frage gehen, was der Imker bei der Honigernte zu beachten hat. Ins Blickfeld werden beispielsweise hygienische Anforderungen bei der Verarbeitung gerückt wie die Notwendigkeit gefliester Räume und Utensilien aus Edelstahl bei der Honigherstellung.

Mit dem Bienenstock und den Waben allein ist nicht getan, wissen Eisenbergs Imker. Der Aufwand ist viel größer, weil die Imkerei auch die gesetzlich vorgegebenen materiellen und räumlichen Voraussetzungen braucht, damit das Lebensmittel Honig hygienisch einwandfrei hergestellt werden kann.

Vortrag im Imkerverein Eisenberg/Umgebung Mittwoch, 5. Februar um 17 Uhr im Asia-Haus am Markt in Eisenberg.