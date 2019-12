Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was Rostbratwürste mit Bienen in Eisenberg gemein haben

Für das Eisenberger Bienen-Projekt kann sich EWU-Geschäftsführer Ekkehard Heilemann zunehmend mehr begeistern. „Eisenberg blüht und summt“ sowie die Kleinstadtmanufaktur sind die beiden Projekte, für die die in Serba ansässige Wurstfabrikation EWU im Jahr ihres 125-jährigen Bestehens Spenden gesammelt hat. Nun zum Ende des Jubiläumsjahres haben Heilemann und Betriebsleiter Lutz Köhler die Spenden an Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) übergeben. Mehr als 1660 Euro für das Bienenprojekt und weitere 500 Euro für die Kleinstadtmanufaktur, die unter der Regie von Stadtmanager Max Nottrodt für die breite Bürgerbeteiligung weitergeführt wird. „Das Ehrenamt hat es schwer, deshalb möchten wir es unterstützen“, sagt Heilemann.

Die in diesem Jahr gestartete Aktion Bäume und Sträucher anzupflanzen, die Bienen und anderen Insekten Nahrung geben, findet Heilemann angesichts des Insektensterbens überzeugend. Eine Idee, die er gern mit in seine Heimat, die einstige Blumenstadt Quedlinburg nehmen möchte. Aber mehr noch. Gottfried Schumann vom Imkerverein Eisenberg und Umgebung erläuterte zur Spendenübergabe das demokratische Miteinander im Bienenvolk. Staatliches Miteinander, das beispielgebend sein sollte für das Miteinander in der menschlichen Gesellschaft. Die EWU-Chefs Heilemann und Köhler sehen, dass es in dieser Hinsicht in der Stadt Eisenberg in diesem Jahr ein gutes Stück vorangegangen ist. Etwa im Miteinander zum Stadtfest oder auch auf dem Nachtweihnachtsmarkt, wo die Besucher trotz Regen ohne zu Murren an den Rostbratwurstständen Schlange gestanden hatten.

Dass Thüringer Rostbratwürste und Bienen etwas miteinander zu tun haben, findet der Chef der Wurstproduktion in Serba ganz besonders spannend. Schumann erläuterte, dass die Bienen neben Nektar als Nahrung auch auf Pollen zur Eiweißversorgung angewiesen sind. Der versierte Imker hat die Rechnung aufgemacht: „Ein einziges Bienenvolk benötigt 40 kg Pollen pro Jahr. Allein für das Stadtgebiet von Eisenberg sind 70 Bienenvölker gemeldet. Diese 70 Völker brauchen also 2,8 Tonnen Pollen, um ihre Brut gesund aufziehen zu können.“ Der Eiweißwert von Pollen liege sieben Mal höher als der von Fleisch. 30 Gramm Pollen haben einen Eiweißwert von 200 Gramm Fleisch. Der Jahresbedarf an 2,8 Tonnen Pollen entspricht also 18,7 Tonnen Fleisch allein für die Honigbienen Eisenbergs. Imker Schumann hat das gleich noch in Rostbratwurst-Äquivalente umgerechnet: 186.667 Roster. „Jeder Einwohner von Eisenberg wäre also statistisch jährlich für mindestens 17 Rostbratwurst-Äquivalente an Pollen verantwortlich – nicht zum Verzehr, sondern in Form von durch ihn persönlich gepflegten offenen Blüten“, rechnet Schumann vor. Gelegenheit gibt es, etwa bei der Gestaltung des Prinzessinnen-Gartens im Eisenberg Schlosspark im nächsten Jahr. Ein Teil soll mit Blumen als Insektenfutter bepflanzt werden.