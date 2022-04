Waschbecken geht zu Bruch: Streit zwischen Arbeitskollegen in Hainspitz eskaliert

Hainspitz. Als die zwei Arbeitskollegen handgreiflich wurden, schritt eine weitere Person ein. Alle drei wurden verletzt.

Am Montagvormittag ist eine Meinungsverschiedenheit in der Eisenberger Straße in Hainspitz eskaliert. Zwei Arbeitskollegen stritten sich zuvor zunächst nur verbal. Als sie dann handgreiflich wurden, schritt ein weiterer Kollege ein.

In dem folgenden Gerangel ging laut Polizei ein Waschbecken zu Bruch. Alle drei Beteiligten, die zwischen 21 und 42 Jahre alt sind, erlitten leichte Verletzungen. Die eingesetzten Beamten beendeten den Streit.

