Wasserspaß für Ferienkinder in Eisenberg

Eisenberg. Ferienprogramm des Kinderschutzbundes kommt bei den Kindern an.

Es laufe gut, sei aber schwer planbar, sagt Monika von Thaler im Garten des Eisenberger Kinderschutzbundes „Generationen-Oase“ über das Ferienprogramm des Ortsverbandes. So etwa bei der Fahrt zum Schladitzer See, bei der kurzfristig Plätze wegen Krankheit frei geworden seien, was immer schade sei. Auch der Ausflug zur Imaginata nach Jena sei sehr gelungen gewesen. Zum Wasserspaß-Tag in der „Generationen-Oase“ findet vor allem die improvisierte Wasserrutsche Anklang, auch ein Planschbecken steht für die Kinder bereit. Das Wasser spende das Landratsamt, sagt Monika von Thaler. Dafür sei man sehr dankbar. Auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer würden wieder tatkräftig mit anpacken, um den Kindern schöne Ferientage zu ermöglichen.