Im per Ratsbeschluss geänderten Flächennutzungsplan für Hainspitz weist die Gemeinde das Areal an der Döllschützer Straße am Abzweig von der Bundesstraße 7 künftig als eingeschränktes Gewerbegebiet aus. Das ermöglicht dem dort ansässigen Spezialmaschinenbauunternehmen Bausch Germany GmbH die Erweiterung auf dem Firmengrundstück.