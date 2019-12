Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegen der Feiertage: Entsorgung der Tonnen in einigen Orten des Saale-Holzland-Kreises verschiebt sich

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschiebt sich die Müll-Entsorgung in einigen Ortschaften des Saale-Holzland-Kreises. Restmüll, Blaue und Gelbe Tonne werden demnach nicht am 25. Dezember, sondern bereits am Sonnabend, 21. Dezember, gekippt. Außerdem wird die Leerung der Tonnen vom 26. Dezember am Freitag, 27. Dezember, nachgeholt. Die Entsorgung der Tonnen wird außerdem vom 1. Januar auf den 2. Januar verschoben. Sollte in der Woche nach den Feiertagen in einigen Orten die Entsorgung nicht pünktlich zum Entsorgungstermin erfolgen, bitten die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft, die Behälter bis zur Entleerung am Aufstellort stehen zu lassen. Es könne zu Verzögerungen kommen, die Behälter würden jedoch auf jeden Fall geleert.