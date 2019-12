Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachten für Tiere im Tierheim Eisenberg

Kathrin Bauer muss nicht lange rufen. Als die zahlreichen Katzen, die gerade noch gemütlich auf einer Bank in der Sonne dösten, den Futternapf erblicken, ist die Mitarbeiterin im Eisenberger Tierheim sofort umringt. „Wir brauchen am Tag 30 Dosen Katzenfutter nur für die Freigänger“, sagt sie. Daher stehen auf dem Wunschzettel zum diesjährigen Weihnachten für Tiere am dritten Adventssonntag Hunde- und Katzenfutter auch ganz oben. „Vor allem Trockenfutter für Hunde und Nassfutter für die Katzen, das würde uns weiterhelfen“, sagt Tierheimleiterin Kathleen Wohlleben. Spezielle Leckerlis für die Vierbeiner seien zwar nett gemeint, sind für die Verdauung der Tiere aber eher schwierig und daher nicht so beliebt.

Vermittlungsstopp bis Anfang Januar

Neben Futter- und Geldspenden freuen sich die Tiere am Sonntag auch über extra Streicheleinheiten. „Wir hoffen aber auf das Verständnis unserer Besucher, dass nicht alle Tiere zu sehen sein werden“, sagt Kathleen Wohlleben. Einige seien Menschen kaum gewöhnt, Veranstaltungen wie diese bedeute für sie extra Stress. Zwar könnten am Sonntag Beratungsgespräche geführt werden, vermittelt werden die Tiere aber noch nicht. Denn trotz voller Katzenzimmer und Hundeausläufe gilt bis Anfang Januar ein Vermittlungsstopp. Tiere unter dem Weihnachtsbaum sind zwar ein reizendes Geschenk, eine Anschaffung sollte aber zuvor reiflich überlegt sein.

Erstmals wird zur Tierweihnacht auch ein kleiner Flohmarkt zugunsten der Tierheimbewohner organisiert. Außerdem können sich die Gäste Glühwein und Stollen schmecken lassen.

Tierweihnacht am Sonntag, 15. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Tierheim Eisenberg, Am Ziegelteich 17