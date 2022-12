Stadtroda. Stadtrodaer Chöre führen durch das Programm

Nach zweijähriger Zwangspause erklingt am 27. Dezember wieder das traditionelle Weihnachtskonzert in der Stadtkirche Stadtroda. Durch das Programm werden führen der Stadtrodaer Gospelchor „Passion for Gospel“ unter Leitung von Marcel Graf (neuer Chorleiter), Lars Götz, der langjährige Gospelchor-Pianisten am Klavier, und der Posaunenchor Stadtroda unter Leitung von Michael Erthel.

Dienstag, 27. Dezember, 18 Uhr, Stadtkirche Stadtroda