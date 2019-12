Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtslieder für die Regelschule in Eisenberg

Schon seit Monaten wirbt die Kampagne „Krause goes future“ um Spenden für die Regelschule in Eisenberg. Schüler und Lehrer wollen ihr Lernumfeld verbessern und haben mit der Neugestaltung der Lernwerkstatt auch schon erste Erfolge zu verzeichnen. Dieses Engagement ist ansteckend: „Auch die Kulturfabrik hatte die Idee, etwas Schönes für die Regelschule zu machen“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Alexandra Poppe. Und so lädt der Familienchor der Kulturfabrik am Donnerstag zu einem kleinen Benefizkonzert in die Regelschule ein. Zusammen mit Schülern wolle man ein rund halbstündiges Programm darbieten - mitsingen sehr erwünscht. In der Schule wird dazu ein Weihnachtsmarkt organisiert. So wird Dekoration gebastelt und verkauft, eine kleine Kunstauktion ist geplant, am Glücksrad gibt es etwas zu gewinnen und auch ein Theaterstück wird zu sehen sein. Für das leibliche Wohl wird mit Rostern, Kräppelchen, Suppe, Kaffee, Waffeln und Plätzchen gesorgt.

Da es sich um ein Benefizkonzert handelt, wird kein Eintritt verlangt, um eine Spende aber sehr herzlich gebeten. „Das ist für uns auch eine schöne Gelegenheit, sich zu zeigen“, freut sich Alexandra Poppe. Um die 18 Mitglieder hat der Familienchor, der sich wöchentlich zur Probe trifft. „Jeder ist im Chor willkommen, man muss nicht einmal singen können“, macht sie Mut zum Ausprobieren.

Benefizkonzert und Weihnachtsmarkt am Donnerstag, 12. Dezember, ab 17 Uhr, Regelschule Eisenberg, Saasaer Straße 14