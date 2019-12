Am vierten Advent luden alle Chöre und Bläser der Region zum Adventskonzert im Kerzenschein in die Stadtkirche Eisenberg ein.

Eisenberg. Alle Chöre und Bläser der Region wirkten zum großen Adventskonzert in der Stadtkirche Eisenberg mit.

Weihnachtsmusik im Kerzenschein erfreut Seelen in Eisenberg

Zahlreiche Besucher kamen am Sonntag zum großen „Adventskonzert im Kerzenschein“ in die Stadtkirche. Die Kantorei und der Gospelchor Eisenberg, der Frauenchor Crossen, die Posaunenchöre aus Eisenberg, Thiemendorf und Caaschwitz sowie die Jungbläsergruppen der Region zeigten ein abwechslungsreiches Programm, in das die Zuhörer auch immer wieder eingebunden wurden.

Ob klassische Stücke wie „Macht hoch die Tür“ und „Maria durch ein’ Dornwald ging“ oder modernere Lieder wie „In der Weihnachtsbäckerei“ – für jeden Geschmack hatte Kantor Philipp Popp, der die Gesamtleitung des Abends inne hatte, etwas im Repertoire. Den geistlichen Impuls übernahm Pastorin Ulrike Magirius-Kuchenbuch.