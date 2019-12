Bürgel. In einem Showprogramm zeigen Kinder und Jugendliche am 18. Dezember ihr Können. Alle Sportinteressierten sind zum Zuschauen eingeladen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsturnen beim SV Blau-Weiß Bürgel

Einmal im Jahr zeigen die jungen Sportler der Abteilung Kinderturnen im SV Blau-Weiß Bürgel, was sie in den vergangenen zwölf Monaten trainiert haben. Am kommenden Mittwoch, 18. Dezember, sind Eltern, Großeltern, Geschwisterkinder und alle anderen Neugierigen und Sportinteressierten in die Turnhalle der Gemeinschaftsschule nach Bürgel eingeladen.

„Knapp 40 Kinder, die wöchentlich beim SV Blau-Weiß Bürgel Sport treiben, werden ein Showprogramm zeigen“, verrät Übungsleiterin Gabriele Piller. Seit dem Sommer habe man dafür geprobt. Neben einem Tanz mit leuchtenden Mondkugeln wollen die Kindergartenkinder in Bäckerkostüme steigen und sportlich Brot backen. Dazu gebe es auch turnerische Darbietungen am Stufenbarren und am Kasten sowie Solovorführungen. „Ein Höhepunkt wird mit Sicherheit der Auftritt ehemaliger Sportler sein, die mittlerweile erfolgreich beim TuS Jena trainieren und zum Weihnachtsturnen eine Akrobatikeinlage zeigen wollen“, so Gabriele Piller. Auch der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt.

Weihnachtsturnen am Mittwoch, 18. Dezember, 16 bis 17 Uhr, in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule Bürgel. Bitte Wechselschuhe mitbringen.