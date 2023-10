Weil die Resonanz bombig war: Zweiter Ladys Day in Schkölen

Schkölen. Am 28. Oktober kann im Ratskeller in Schkölen gebummelt werden

Zum zweiten Ladys Day in Schkölen wird am Samstag, 28. Oktober, 16 bis 20 Uhr, in den Ratskeller in Schkölen eingeladen. Aktuell seien noch viele Stände zu vergeben, lässt Mitorganisatorin Mareike Hüttig wissen. Wer zum Verkauf von Sachen einen Stand mieten möchte, kann sich per Mail unter ladys-day-kleiderbasar@web.de beim Organisationsteam melden. Es wird Kinderschminken angeboten und zum Empfang gibt es ein Glas Sekt. Auch zahlreiche Händler sind beim Ladys Day wieder vor Ort und laden zusätzlich zum Fashion Flohmarkt zum Stöbern und Bummeln ein. „Nach dem vielen guten Feedback haben wir uns entschieden, wieder einen Ladys Day zu veranstalten“, sagt Mareike Hüttig. Der im Juni erstmals veranstaltete Ladys Day sei sehr gut angenommen worden. „Wir waren super zufrieden“, resümiert Hüttig. Der Eintritt kostet zwei Euro und kommt genau wie die Standmiete den Kindern in Schkölen zugute. So habe man die Erlöse der Auftaktveranstaltung für eine Fahrt in den Zoo gespendet. Auch am Samstagvormittag, 10 bis 12 Uhr, lädt der Schulförderverein Schkölen im Ratskeller zum Spielzeugbasar mit Kuchenverkauf ein. Nummern für den Spielzeugbasar werden weiterhin vergeben. Interessierte können sich unter 0151/57973712 oder per Mail unter kinderkleiderbasar-schkoelen@web.de melden.