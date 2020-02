Weiße Flecken im Saale-Holzland müssen weiter warten

Digitale Verwaltungen, elektronisches Rechnungswesen bei den Behörden im Kreis, Musik und Filme streamen und stets auf dem Laufenden sein mit den aktuellsten Zeitungsmeldungen auf Handy oder Laptop: Was für die einen schon beinahe Alltag ist, ist für andere noch immer ferne Zukunftsmusik. Auch in vielen Ecken des Saale-Holzlandes.

50 „weiße Flecken“ waren vor fünf Jahren im Landkreis ausgemacht worden, die von den Anbietern für den Breitbandausbau als unwirtschaftlich angesehen werden. Doch mit der Umsetzung der geförderten Breitbandinitiative des Bundes, die das schnelle Internet bis in die kleinste Siedlung bringen soll, hapert es noch immer.

Zwei Jahre von Oktober 2017 an hat sich allein das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren hingezogen, das die Kreisverwaltung für alle beteiligten Kommunen in die Wege geleitet hatte. Im August vorigen Jahres schließlich konnte der Kreistag per Beschluss den Zuschlag an einen Bieter erteilen: die Telekom.

Fördermittelbescheid wird erwartet

Doch gebaut wird in diesem Jahr noch längst nicht. „Der Antrag auf Fördermittel an den Bund musste nach der Vergabe noch konkretisiert werden“, erläutert Thomas Winkelmann von der Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland, der im Auftrag der Kreisverwaltung das Breitband-Procedere für die Kommunen managt. Das war im Oktober erfolgt. Im Dezember gab es noch Nachforderungen zum Antrag von den Geldgebern, die am 24. Januar dieses Jahres nachgereicht wurden. Der Fördermittelbescheid sei aber inzwischen in der Ausfertigung, hat Winkelmann in Erfahrung gebracht. Er hofft, dass er demnächst in Eisenberg eintreffen wird.

Thomas Winkelmann von der Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland. Foto: Frank Kalla

„Erst dann kann der Auftrag mit der Telekom final unterzeichnet werden“, erläutert Winkelmann. Damit das Telekommunikationsunternehmen dann auch tatsächlich schachtet und Glasfaserkabel verlegt, werde zunächst noch ein Feinplanung nötig sein. Deshalb sei für dieses Jahr nicht mit einem Baubeginn zu rechnen.

Baustart in den ganz dunklen Löchern im Kreis

Starten soll der Breitbandausbau mit Fördermitteln von Bund und Land im kommenden Jahr – zunächst in den Tälern, die ganz dunkle Löcher in der Telekommunikation haben. In Thalbürgel wartet das Lebenszentrum „Aspida“ dringend auf den schnellen Internetanschluss. Der soll voraussichtlich sogar mit einem vorgezogen Maßnahmebeginn kommen, wenn die Internetversorgung in Thalbürgel/Ilmsdorf außerhalb der geförderten Breitbandinitiative ertüchtigt wird, erläutert Winkelmann.

Zu den Regionen, in die der geförderte Ausbau zuerst kommen soll, werden neben Thalbürgel der Leubengrund, der Zeitzgrund, Renthendorf/Hellborn oder auch das Eisenberger Mühltal gehören. Auch wenn viele Gemeinden außerhalb der Breitbandinitiative des Bundes eigene Lösungen für die Versorgung der Bevölkerung und von Unternehmen mit schnellen Internet gefunden haben: „Weiße Flecken gibt es noch in fast allen Kommunen“, stellt Landrat Andreas Heller (CDU) fest.

Das betrifft beispielsweise auch Hainspitz. Im Haushaltsplan für dieses Jahr hat die Gemeinde, die von der Telekom mit schnellem Internet inzwischen aufgerüstet ist, den Eigenanteil für den Breitbandausbau für die letzten Wohnhäuser am Dorfende schon im Plan. „Wenn der Ausbau in diesem Jahr nicht kommt, dann muss der Klengelsche Weg leider noch warten“, stellt Bürgermeister Jörg Lehmann fest. Bis zum Jahr 2024 sollen die „weißen Flecken“ im Kreis verschwunden und alle Orte an das schnelle Internet angeschlossen sein.