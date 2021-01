75 neue Corona-Fälle sind am Mittwoch, 6. Januar, an das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt inzwischen bei 1795, davon sind mehr als 450 Fälle noch aktiv. Corona-Blog: Cyber-Angriff auf Impfportal – Infektionen ebben in Thüringen nicht ab

Das Gesundheitsamt habe zudem weitere 16 Tests veranlasst. Leider ist auch ein weiterer Todesfall zu beklagen; im Zusammenhang mit dem Virus sind bisher 37 Menschen im Landkreis verstorben.