Weiterer Corona-Todesfall im Saale-Holzland-Kreis

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 22 Corona-Fälle gemeldet. Derzeit sind 290 aktive Fälle bekannt, 1107 sind beendet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit März beträgt 1397. Das Gesundheitsamt hat weitere 119 Tests veranlasst.

"1353 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne, für 7572 ist die Quarantänezeit bereits beendet", heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Es ist zudem ein weiterer Todesfall zu beklagen. Insgesamt 23 Menschen im Landkreis sind bisher im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Impfungen beginnen auch im Saale-Holzland-Kreis

Die Impfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus werden in Thüringen zentral durch das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung organisiert. Die Gesundheitsämter sind hier nicht federführend. Deshalb wird gebeten, wegen Fragen zur Impfung nicht beim Gesundheitsamt oder im Servicecenter des Landkreises anzurufen.

Informationen zur Impfung finden findet man auf der gemeinsamen Informationsseite des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen: https://www.impfen-thueringen.de.

Weitere Informationen zur Impfung bietet die Homepage des Thüringer Gesundheitsministeriums: https://www.tmasgff.de/covid-19/impfen.

Zuerst werden mit mobilen Teams die Bewohner von Pflegeheimen, das Personal von Pflegeeinrichtungen sowie bestimmtes medizinisches Personal geimpft.

Voraussichtlich ab Mitte Januar beginnen die zentralen Impfstellen mit der Impfung. Zur Gruppe mit der höchsten Priorität, die zuerst geimpft wird, gehören alle über 80-Jährigen. Landrat Heller richtet in diesem Zusammenhang die Bitte an alle Verwandten, aber auch an die Nachbarn sowie an die Bürgermeister in allen Orten, die hochbetagten Menschen bei der Vorbereitung auf die Impfung zu unterstützten, sei es durch Information aus dem Internet, Hilfe bei der Anmeldung oder bei der Fahrt zur Impfung und zurück.