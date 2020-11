Die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern bleibt im Saale-Holzland-Kreis auf einem hohen Niveau.

Wie das Landratsamt Saale-Holzland auf Nachfrage mitteilte, mussten allein in diesem Jahr Mitarbeiter des Jugendamtes in 62 Fällen aktiv werden und Kinder oder Jugendliche außerhalb des Elternhauses in Einrichtungen unterbringen, um das Kindeswohl zu sichern.

2019 lag die Zahl der Inobhutnahmen bei 60, im Jahr 2017 musste das Jugendamt in 53 Fällen aktiv werden. Bereits 2018 stellte der Landkreis fest, dass sich die gestiegene Zahl der Inobhutnahmen dramatisch auf den Kreishaushalt auswirkt. Dies ist auch in diesem Jahr der Fall, heute beschäftigt sich der Kreisausschuss mit außerplanmäßigen Ausgaben in diesem Bereich.

Unterdessen hat die Verwaltung aufgrund eines Kreistagsbeschlusses Ziele erarbeitet, wie man Familien mit Drogen- und Alkoholproblemen besser unterstützen kann. So wird die Etablierung einer Steuergruppe und die Erarbeitung eines Suchtpräventionsleitfadens für unterschiedliche Altersgruppen vorgeschlagen.

Weiterhin soll es einen Erfahrungsaustausch mit dem bereits bestehenden Netzwerk „Courage gegen Drogen“ geben, hieß es von Seiten des Jugendamtes.